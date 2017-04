De Interés: hacer realidad lo que queremos (María Elena Araujo Torres)

Abril 20, 2017 - 1:02 pm

Todo lo que observamos a nuestro alrededor –excepto lo creado por la naturaleza- fue antes pensado por los hombres. Las construcciones, carros, computadoras, sillas, camas, cualquier artificio. Las necesidades propiciaron desde el inicio de la humanidad se desarrollara la creatividad aún en cosas consideradas nimias pero que de alguna manera resuelven situaciones para facilitar los procesos a lo largo de la vida.

Eso indica que la máxima de que todo lo que pensemos puede hacerse realidad es verdad. Más que una forma de ser positivo es un hecho que cualquier planteamiento, proyecto o idea que podamos imaginar indudablemente podrá lograrse. Solo tendrían que generarse las condiciones favorables para hacerlo realidad, sea ésta la atmósfera, el entorno social, la oportunidad, los elementos, el financiamiento, etcétera.

Desde esa premisa absolutamente real podríamos partir entonces para hacer realidad nuestros sueños, entendiendo que más que una quimera, es la posibilidad real de lograrlo. Si es así, entonces podemos asegurar que somos poderosos, tenemos el poder de lograr, de materializar todo lo que queremos lograr, si es para beneficio de la humanidad aún mejor porque entendemos que cuando dejamos a un lado el egoísmo y propendemos a buscar beneficio para el prójimo, entonces valdrá la pena lograrlo, sin esperar ser recompensado, sin interés. Así se genera mayor tranquilidad, mayor satisfacción.

El conformismo es una vía cómoda de ignorar las posibilidades que tenemos a nuestra disposición, dejando a un lado miedos usualmente absurdos que devoran nuestros sueños y los convierten en utopías aunque realmente no sea así. El mundo está colmado de realidades consideradas alguna vez utopías.

Podemos incluso cambiar todo lo que queramos, cambiar la forma de asumir los hechos que nos circundan. Por allí dicen que “nada cambia si tú no cambias”. Por qué no empezar a cambiarlas nosotros mismos. Podemos comenzar con poco. Dar pasos que nos permitan empezar a concretar todo aquello que siempre hemos deseado hacer y que aún no hemos podido. Lo importante es tomar impulso, dar un paso a la vez, o varios si existe la posibilidad. Con esta actitud y la acción inicial ya tenemos bastante avanzada la tarea para lograrla. En el camino podrían presentarse tropiezos, dificultades y gente que dice que no es posible, que es difícil, que estamos locos. Es bueno prepararse para ello, para entenderlo, buscar otras vías, resolverlo, volverse a impulsar y tratar de entender que quienes suelen darse por vencidos son quienes propagan el pesimismo que dificultarían más los logros, si se les atiende, si se internalizan sus consideraciones.

Es menester tener presente el planteamiento inicial, que tanto con el lenguaje como con el pensamiento se crean realidades. Esto indica que también se puede crear realidad con las situaciones que imaginamos. Al creernos lo que estamos imaginando, al tenerlo claro, le estamos dando forma para iniciar la búsqueda de posibilidades para hacerlo tangible. De esta manera es que se han cumplido los sueños de la humanidad, sean estos grandes o pequeños.

Indudablemente hay que ser perseverante, evitar rendirse ante las primeras acciones fallidas. Entender que hasta eso forma parte del proceso para lograr los objetivos, están en la ruta y hay que resolverlos. Recordar lo mucha veces dicho: a veces es la última llave es la que abre la puerta. Y tristemente muchos abandonan cuando justo están tras esa última puerta sin darse cuenta.

Tener miedo es válido, quién no lo ha tenido. Incluso los considerados más grandes creadores y hasta los más temerarios. Eso no importa. Lo importante es no quedarse enganchado, procesarlo, buscar las causas de esos miedos y tratar de entender que los miedos son solo eso, miedos usualmente magnificados y que por lo general no suelen hacerse realidad, afortunadamente.

Es indispensable tener presente que si el plan de acción falla, entonces buscar un plan B, un C y el que sea necesario. Se puede llegar a un mismo punto por diferentes caminos. Aprender a ser paciente, tolerante, saber esperar pues todo tiene su momento; pedir ayuda cuando sea necesario; aprender a delegar, practicar la humildad de corazón; pensar siempre en el beneficio colectivo. Todo es posible.

María Elena Araujo Torres