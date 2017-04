De Interés: evitar problemas (María Elena Araujo Torres)

Abril 27, 2017 - 12:00 pm

Aconseja que algo queda. Para quienes son contemporáneos y gustan de la lectura recordaran que esta frase emula al conocido Kotepa Delgado, quien escribía una columna intitulada: Escribe que algo queda. Y es así. Si bien es cierto que usualmente la gente no gusta de recibir consejos, y mucho menos los más jóvenes, también es verdad que aunque las consejas no sean asumidas en su totalidad, de alguna manera sugerencias bien o mal intencionadas puedan ser asumidas en parte.

El caso que nos ocupa dista bastante de malos consejos o malos ejemplos. Nos referimos justamente a la parte positiva, a la buena intención que pueda tener el amigo, familiar, educador, al momento de ofrecer sugerencias en determinadas circunstancias para minimizar los sinsabores o en lo posible para evitarlos.

Ciertamente nadie sale ileso respecto a las dificultades, a las situaciones desagradables o contratiempos que usualmente labramos nosotros mismos, aunque cueste aceptarlo. Si aplicamos la sensatez, la reflexión, y tratamos de encontrar el origen, la raíz de los asuntos, descubriremos con estupor el grado de responsabilidad que podemos haber tenido en esas cuestiones adversas que asedian en diferentes etapas de la vida.

Obviamente quienes nos aprecian, quienes quieren ocurran eventos favorables en nuestra vida, gustosamente ofrecerán sus consideraciones respecto a las acciones o conductas que debemos asumir para esquivar o evitar los problemas. Demás está referir que aquello de que nadie escarmienta por cabeza ajena, es un hecho. Pero siempre hay esa palabra o frase que queda, que se asume, que de alguna manera se ejecuta para evitar conflictos.

La cuestión es que al momento de dar consejos olvidamos varios factores: pareciera que las conductas se repiten generacionalmente hasta que algún miembro de la familia por diversas circunstancias rompe el molde y canaliza su historia por vías alternas diferentes a las acostumbradas o repetitivas. Por ejemplo, abandonar la ruta estudiantil sin concretar formación superior, quedarse soltero, tener muchos hijos, tener varias parejas, ser gruñón, ser bebedor de licor, etc.

También olvidamos que cuando queremos convertirnos en consejeros familiares, como amigos o maestros, para que a los sucesores no les ocurra lo que a nosotros nos ocurrió, para que no tropiecen con las piedras que tropezamos, dejamos a un lado la consideración de que esas personas son seres únicos, con su propia historia y circunstancias. Y no será con palabras que les evitaremos contratiempos similares a los nuestros. Seguramente (si son respetuosos) nos escucharan por cortesía pero seguirán sus propias pautas a la hora de tomar decisiones o embarcarse en alguna aventura.

Dicen conocedores del comportamiento humano, que la única forma, la más sensata, es dar el ejemplo. Si le digo a mis hijos que eviten relacionarse con personas sin rumbo fijo, descuidadas en su forma de comportarse, flojos para estudiar y/o trabajar, promiscuos; tener hijos sin las condiciones económicas adecuadas para brindarles cierta seguridad de ropa, comida y vivienda; dejar de estudiar pensando que si se arrepienten en el futuro pueden continuar, pero en lo personal son esas situaciones precisamente las que yo he modelado, entonces es altamente probable que más que mis palabras emulen mi comportamiento. Son casos raros donde a la larga no haya sido así.

Sin embargo, considerando el libre albedrío, el hecho de que cada ser es único y con condiciones de vida particulares, es importante insistir cuando queremos aportar nuestros buenos consejos, tratando en lo posible de ser modelos a seguir, porque es contradictorio decirte que no fumes mientras yo enciendo un cigarrillo. Insistir sin fastidiar, aportar sin pretender dominar, apoyar sin alcahuetear, por allí podríamos empezar si de verdad queremos brindar buenas sugerencias a quienes apreciamos.

María Elena Araujo Torres