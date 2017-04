Costa Rica: Venezuela debe defender los derechos humanos aunque salga de OEA

Abril 27, 2017 - 9:21 pm

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, manifestó hoy que los derechos humanos en Venezuela se deben respetar aunque ese país salga de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El hecho de que Venezuela no participe en el marco multilateral hemisférico no le resta obligaciones en defensa de los derechos humanos de ningún tipo”, expresó Solís a periodistas.

Según el mandatario costarricense “si la intención es salirse de la OEA para de alguna manera indicar que el Gobierno de Venezuela se siente eximido de responsabilidades, señalo que esas responsabilidades son universales y los derechos humanos se tienen que respetar independientemente si uno participa o no en los foros multilaterales”.

Solís añadió que el país suramericano sigue siendo parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), “en donde los mismos principios de la carta de la OEA están presentes”.

“Lo que hemos señalado es que queremos más democracia, no menos; queremos más respeto a los derechos humanos, no menos; queremos más respeto a la institucionalidad democrática en ese país, y en ese sentido no me parece que la anunciada salida de Venezuela de la OEA contribuya a ese propósito”, afirmó Solís.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro dijo este miércoles que dio un “paso gigante para romper con el intervencionismo imperial”, tras ordenar el inmediato retiro de la OEA, organización que convocó una reunión de cancilleres para tratar la situación venezolana, sin el consentimiento del Gobierno de Maduro.

La decisión de celebrar la reunión fue tomada por Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El país suramericano ha pedido una reunión extraordinaria de cancilleres de la Celac, convocada para el 2 de mayo en El Salvador, para denunciar “la violencia” de la oposición en las protestas antigubernamentales que se suceden desde hace casi un mes.

La Celac, una de las alianzas regionales impulsadas por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, es un organismo en el que, a diferencia de la OEA, no están EE.UU. ni Canadá, dos de los países más críticos con el chavismo, y sí está Cuba, aliado de Venezuela.

EFE