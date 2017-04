Corea del Norte detonaría un dispositivo nuclear este sábado, según fuentes de la Casa Blanca

Abril 13, 2017 - 6:47 am

Las fuentes del Gobierno de EE.UU. han señalado que las autoridades norcoreanas colocaron en un túnel un dispositivo nuclear que podría ser detonado el próximo 15 de abril, según ha informado desde su cuenta de Twitter Steve Herman, corresponsal de la Voz de América (VOA, Voice of America) acreditado en la Casa Blanca.

Herman ha citado a un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense (NSC, por sus siglas en inglés), que señaló que todavía no tienen comentarios acerca del asunto pero “lo estarán siguiendo con atención”.

Este sábado 15 de abril en el país se celebra el Día del Sol, que conmemora el 105 aniversario del nacimiento del fundador norcoreano, Kim Il-sung.

Por su parte, el portal 38 North, que se especializa en el análisis de Corea del Norte, ha proporcionado imágenes de satélite del sitio de pruebas nucleares Punggye-ri hechas el 12 de abril.

Las imágenes demuestran una actividad continua alrededor del portal norte del recinto, así como una actividad nueva en el área administrativa principal. Además, se puede observar a varios grupos de funcionarios.

La semana pasada, Pionyang ejecutó una prueba de lanzamiento con un misil no identificado que se desplazó 60 kilómetros hacia el mar de Japón. Esa actividad se sumó a varias pruebas llevadas a cabo este año, como la de marzo pasado en que tres misiles norcoreanos cayeron en la zona económica exclusiva nipona después de volar cerca de un millar de kilómetros.

