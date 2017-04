Convocan protesta por Venezuela en 80 ciudades del mundo

Abril 29, 2017 - 11:16 am

Siete Organizaciones No gubernamentales (ONG) Un Mundo Sin Mordaza, Fundeci, Redes Ayuda, Mujeres Venezolanos en Acción, Acceso a la Justicia, Cedice y Foro Penal Venezolano, convocaron a una protesta mundial denominada “No Más” contra la muerte de venezolanos en el marco de las protestas contra “la ruptura del orden constitucional”, para este sábado 29 de abril.

Venezolanos en el extranjero, “exigirán” sus derechos protestando en todo el mundo, en contra del Gobierno Nacional.

En ese sentido, Agustin Rodríguez, coordinador de la protesta “No Más” en Tenerife, España, aseguró que “los venezolanos en el exterior tienen un papel protagónico para denunciar las ‘atrocidades’ que ocurren en el país”.

“No sólo hablamos de la violación a los Derechos Humanos, la escasez de comida y medicamentos, sino el ‘asedio’ a la prensa, entonces nosotros tenemos que ayudarlos a dar a conocer la verdad de Venezuela al mundo entero”, expresó Rodríguez.

Rodríguez explicó que “la importancia de protestar en decenas de ciudades en todo el mundo, radica en la necesidad de denunciarle a toda la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Venezuela, y puntualmente en Tenerife, España, que es donde está la segunda comunidad más grande de venezolanos en el exterior”.

“Mañana marcharemos hasta el consulado a leer un manifiesto y seguiremos en la misma línea mundial de venezolanos que denunciamos los ‘atropellos’ del gobierno de Maduro”, agregó el coordinador de la protesta “No Más”.

Asimismo, Rodríguez fue enfático en señalar que los venezolanos en el exterior “tienen una responsabilidad con nuestro país: Denunciar y hacerle un llamado a los gobiernos de otras naciones, que todas las personas en el mundo sepan lo que ocurre en Venezuela”.

Añadió que “se debe consolidar el pronunciamiento de más organismos internacionales y gobiernos de más países”, “para lo cual, están promoviendo nuevamente esta protesta mundial denominada ‘No Más’, en honor a las decenas de caídos en Venezuela durante estas últimas manifestaciones, que ya suman 28 los venezolanos fallecidos y casi cientos de lesionados”.

Finalmente, desde la ONG “Un Mundo Sin Mordaza”, dieron a conocer los lugares y puntos de concentración donde se llevarán a cabo las protestas “No Más”, y dicha institución hizo el siguiente llamado a los venezolanos en el extranjero: “Si tu ciudad no aparece en la lista, escríbenos a [email protected]

Alemania

Heidelberg: Bismarckplatz 2-4:00 p.m.

Chemnitz: Johannisplatz 11-1:00 p.m.

Frankfurt: Zeil frente a P&C 5-6:30 p.m.

Hamburgo: Jungfernstieg/ressendammbrucke 11-1:00 p.m

Stuttgart: Uhr schlossplatz 2-7:00 p.m.

Berlin: Brandenburger tor 4–6:00 p.m.

Argentina

Buenos Aires: Monumento a simón bolívar , parque rivadavia , av rivadavia 2:30 p.m.

Australia

Melbourne: Federation Square Corner of Swanston and Flinders Streets, Melbourne 3000 4:00 p.m.

Barbados

Accra Beach, Rockley, Christ Church 10:00 a.m.

Brasil

Sao Paulo: Av. Paulista, 1578 con Alameda, Casa Branca 11:00 a.m.

Rio de Janeiro: Puesto 6 caminaremos hasta el hotel Copacabana Palace. Playa de Copacabana 16:00hrs

Brasilia: “Fonte da Torre de TV de

Brasilia, Eixo Monumental, 70070-350″ 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Canadá

Vancouver: Vancouver Art Gallery, Robson Street 11:00 am – 1:00 p.m.

Victoria: BC Parliament Building, 501 Belleville St, Victoria, BC V8V 2L8, Canadá 10:00 a.m.

Montreal: Parc des faubourgs 2:00 p.m.

Toronto: Union station (front street – frente a royal york hotel) 2:00 p.m.

Calgary: North Glenmore park east side (blue heron picnic site) 4:30 p.m.

China

Hong Kong: Central MTR Station, exit D2 outside the GAP store (LHT power podium 10:00 a.m.

Colombia

Bogotá: Plaza de Bolívar 2:00 p.m.

Barranquilla: Plaza de la Paz “Juan Pablo II”. calle 53 entre carrera 46 y 45 3:00 p.m.

Medellin: Parque El Poblado 2:00 p.m.

Cartagena: Torre del Reloj público 5:00 p.m.

Cali: Plaza Jairo Varela 4:00 p.m.

Bucaramanga: Parque Bolivar Cl. 39 #22-30 3:00 p.m.

Manizales: Bosque Popular 9:00 a.m.

Costa Rica

Heredia: Parque Central de Heredia 4:00 p.m.

San José: Parque Central de San José 4:00 p.m.

El Salvador

San Salvador: Capilla San Benito 12:00 p.m.

España

Madrid: Paseo de la Castellana 40, Madrid “Museo Arte Público de Madrid” 1:00 p.m.

Santander, Cantabria: Plaza El Ayuntamiento 5:00 p.m.

Barcelona: Ramblas (centro de la ciudad) y el mercado la Boquería 3:00 p.m.

Coruña: Plaza Maria Pita 7:00 p.m.

Francia

Paris: Pont Alexandre III, Estatua de Simon Bolivar 5:00 p.m.

Guatemala

Ciudad de Guatemala: Monumento a simón bolívar plaza las américas, ciudad de guatemala 12:30 p.m.

Hungría

Budapest: Margit hid, budai hidfo H 11-12:00 p.m.

Italia

Roma: Parroquia de San Bonaventura, ubicada en via Marco Calidio 22 de Roma 6:00 p.m.

Bassano: Piazza Garibaldi 3:00 p.m.

Nápoles: Piazza pebliscito 15-18:00 p.m.

Pescara: Piazza salotto 16-18:00 p.m.

Corato Bari: Delante del centro italovenezolano 5:30 p.m.

Torino: Piazza Castello 3:30 p.m.

Sicilia: Piazza Libertà, Santa Ninfa, (TP) Italia 16:00

Líbano

Jbail: Jbail, Aannaya Road, Mar Charbel – Church 10:00 a.m.

Malasia

Kuala Lumpur: Parque KLCC en la entrada del Centro de Convenciones. 1:00 p.m.

México

Cancún: Plaza Bolívar entrando por Calle Ocaso al lado de Residencias Venezuela 7:00 p.m.

CDMX: Parque México, colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México, C.P. 06100, MX 11:00 a.m.

León: Parroquia del sagrario zona peatonal al lado del palacio municipal 5:00 p.m

Noruega

Stavanger: Hverdagsscenen Pa Torget 2:00 p.m.

Panamá

Ciudad de Panamá: Fuente Pancho Motta, Costa del Este 6-7:30 p.m.

Perú

Lima: Parque Kennedy Miraflores 4:00 p.m.

Portugal

Porto: Frente al consulado de Venezuela, Praça Bom Sucesso 19:30

Madeira: Frente al consulado de Venezuela Rua da Fábrica Funchal 19:30

Lisboa: Frente al consulado de Venezuela R. Rodrigo da Fonseca 19:30

Suiza

Ginebra: Place de Nations Genève (Ginebra) en frente de L’ONU de 16h à 19h

UK

Londres: Embajada de Venezuela en Londres 1 Cromwell Road SW7 2HW 2:00 pm – 5:00 p.m.

Escocia, Edimburgo: Plaza frente al Scottish National Gallery, The Mound 4:30 p.m.

USA

New York: “Bethesda Terrace & fountain. Central Park

Mid-Park at 72nd Street

New York, NY” 4:30 p.m.

Washington, DC: Residencia del Embajador de Venezuela (“Bolivarian Hall”) – 2443 Massachusetts Avenue NW – Washington, DC 20008. 12:00 a 2:00 p.m.

Spokane, WA: Afueras del river park square, downtown 1:00 p.m.

Austin, TX: Arepas Grill 7545 North Lamar Boulevard, Austin 78752 12:00 a 2:00 p.m.

Charlotte NC: Marshall Park Charlotte NC 4:00 p.m.

Oklahoma: Calle boyd con Asp. Frente a la Universidad de Oklahoma, USA 3:00 p.m.

Houston, TX: Post Oak Blvd, Houston, TX 77056 12:00 m – 2:00 p.m.

Boston, MA: Northeastern university en el centennial common 4-5:30 p.m

Dallas, TX: Ferris Plaza Park, S Record ST, Dallas TX 75202 4:00pm

Seattle: Victor Steinbrueck park 2001 western ave, seattle, wa 98121 4:30p.m.

Miami, FL: Doral central park 3000 NW 87th Ave 12:30 p.m.

Weston, FL: Eagle Point Park 10:00 a.m.

República Dominicana

Punta Cana: Playa del Macao 4:00 p.m.

Puerto Rico

San Juan: Parque Luis Muñoz Rivera. Estatua de Bolivar. 2:00 p.m.

2017-04-28

