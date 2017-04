Consecomercio: “En Venezuela ya no hay inventarios”

Abril 28, 2017 - 12:42 pm

El primer vicepresidente de Consecomercio, Alfonso Riera, afirmó este viernes que en Venezuela han desaparecido más de 5oo mil empresas porque es el país con mayor complicaciones para ejercer la actividad empresarial, “solamente constituir una empresa te lleva mínimo 6 meses por todos los registros y procesos para activar la empresa” recalcó.

Es imposible para una empresa cumplir con el denominado “descontrol de los controles (…) están invertidos los valores porque la informalidad es mucho más sencilla y menos perseguida que la formalidad empresarial” destacó Riera en el programa A Tiempo de Unión Radio.

“En Venezuela ya no hay inventarios solo productos en los anaqueles porque la norma es totalmente confusa no determina cuando termina el inventario y cuando empieza el acaparamiento con una total discreción de la participación aunado a consecuencias que te pueden llevar a la cárcel” aseguró.

Riera remarcó la escasez productiva en Venezuela, “aquí no se importa porque no se dan divisas, el gobierno tiene monopolizado el control de las divisas, esto genera que el comerciante no tenga nada para vender”.

Por otra parte el vicepresidente criticó que el gobierno no publique los índices inflacionarios y “si no se incentiva el ingreso las consecuencias van a ser los cierres de las empresas” sentenció.

Unión Radio