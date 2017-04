Conozca a la sensual colombiana que cambió el modelaje por el boxeo (+Fotos)

Con un cuerpo cuyas medidas rondan los 98-65-105 y una altura de 1,78 metros, la colombiana venció a su rival por decisión unánime al final de cuarto, y último asalto de aquella noche.

“Lo primero que me pregunta todo el mundo es: ¿Y tu nariz? ¿Y tu rostro? ¿Por qué te metiste en eso? Tú no pareces boxeadora. Yo me enamoré del boxeo porque es un deporte que exige demasiada resistencia y disciplina”, reconoció la peleadora quien asegura que es “muy femenina”.

Santiago Jesus Quintero Solano, su pequeño hijo, cambió rotundamente su vida. Después de parir, le recomendaron al boxeo como un deporte para bajar de peso rápidamente, algo que tras practicarlo se convirtió en algo más que una forma de tonificar su cuerpo.