Conor McGregor ya comenzó a entrenar para su combate contra Floyd Mayweather

Abril 7, 2017 - 7:29 pm

No hay ninguna duda que Conor McGregor se enfrentará a Floyd Mayweather. Sólo falta por saber la fecha y el lugar dónde se celebrará el combate del siglo. Aunque no es oficial todo parece indicar que en breve se anunciará. Y como no hay tiempo que perder, uno de los protagonistas ya ha comenzado sus entrenamientos.

Una preparación totalmente diferente a la que el irlandés ha estado acostumbrado en los últimos años, pues la posible velada se celebraría bajo la modalidad de boxeo.

John Kavanagh, entrenador de McGregor, reveló que su pupilo ya ha comenzado el entrenamiento para el combate con de Mayweather. “Como dijiste, hay muchos dedos en este pastel. Hay diferentes promociones, diferentes organizaciones, diferentes comisiones que están involucradas. Pero en lo que a mí respecta, realmente creo que va a suceder este año, y esa es la mentalidad que tengo. Por lo tanto, dejen que la gente en los trajes se preocupe por el papeleo. Estamos entrenando para ello”, manifestó Kavanagh a “Bill y Boz” de Fox Sports News 500.

En referencia al entrenamiento, Kavanagh describió que McGregor está entrenando de una manera más simple que su rutina habitual para enfrentamientos en MMA, pero no necesariamente más fácil. “Es casi como el tipo de entrenamiento físico para prepararse para un partido de rugby en comparación con prepararse para un partido de fútbol. No es que sea más fácil, sino que es diferente”, dijo.

Una de las muchas dudas que tienen los aficionados es el peso en el que ambos se enfrentarían. John no tuvo problemas en asegurar que podría ser alrededor de las 147 libras (66,6 kilos).

