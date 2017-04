¿Conoces todo sobre el orgasmo de él? (+Video)

Abril 7, 2017 - 3:51 pm

Por lo general se habla mucho más del orgasmo femenino que del masculino. Trucos para que ellas alcancen el clímax, cómo hacer que disfruten de verdad, qué piensan mientras practican sexo, por qué los fingen y cómo lo hace.

Lo cierto es que las mujeres disfrutan de menos orgasmos que los hombres –en concreto, un 61,6% frente al 85,5%– e incluso las hay que, lamentablemente, nunca los han tenido. Conseguir que ellas lleguen se convierte en una especie de hazaña bíblica que, entre otras cosas, deja al orgasmo masculino a la altura del betún como si fuese algo sencillísimo. Pero no lo es tanto. Esta falsa creencia hace que las mujeres desatiendan el momento del clímax de un hombre.

La mayoría de la gente piensa que los orgasmos masculinos se tienen cuando se eyacula. Esto suele ser así, pero no obligatoriamente. En realidad, la eyaculaciónpuede darse después de haber alcanzado el clímax e incluso no darse. Un hombre puede tener un orgasmo y no haber expulsado semen: “Los hombres que llegan al orgasmo sin eyacular tienen el potencial de alcanzar clímax ininterrumpidos”, explica el el biólogo y sexólogo Alfred Kinsey.

Los hombres tienen zonas erógenas que de estimularlas adecuadamente pueden producir orgasmos mucho más intensos. Por si no sabías de su existencia, es conveniente que sepas que el punto G masculino se encuentra a una profundidad de unos 5 centímetros dentro dentro del ano y puedes localizarlo porque notarás un pequeño bulto como del tamaño de una nuez. Va, acabemos con los miedos, tapujos y prejuicios de los anos heterosexuales.

Este documental es una recopilación de los puntos de vista de distintos hombre y expertos que hacen revelaciones asombrosas del orgasmo masculino ¡échale un ojo!

