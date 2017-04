¿Conoces la historia del ingeniero venezolano que toca “Despacito” en el metro de Madrid?

“La verdad es que todo ha sido una muy grata sorpresa e inesperada totalmente”, le dijo Rondón desde Madrid a CNN en Español. “Vi que el video ya tenía 2 millones de reproducciones [en dos días] y dije ‘wow, no puede ser, es imposible’”.

Este venezolano de 31 años —que fue músico durante 15 años— llegó a España a finales de 2016 motivado por “la necesidad personal” de cumplir su sueño de llevar su música a muchas personas.

En 2014, Rondón fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el tejido linfático con el que luchó por un año. “Fue un año muy duro”, recuerda Rondón, un ingeniero de minas con maestría en finanzas y quien adelantaba estudios de doctorado en su país, dijo en una entrevista telefónica con CNN en Español.

“Cuando me reincorporo al trabajo [luego de la enfermedad] me doy cuenta de que no me sentía lleno porque me faltaba algo; que mi vida estaba corriendo de una forma muy rápida y no la estaba disfrutando de la forma que quería”, dice.

Ya curado de su enfermedad, decidió buscar “otros aires” y salir del país. “Dije… me voy del país y voy a tratar de ser lo que siempre quise ser que es [ser] músico y voy a tratar de llegarles a las personas con mi música”, recuerda.