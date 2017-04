Conindustria: ”La guerra económica no existe, lo que existe son políticas públicas indebidas”

Abril 9, 2017 - 12:02 pm

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, dijo que en el evento Venezuela Potencia se mostró un país que no existe. “Me parece incongruente que si Venezuela produce tanto y si fuera potencia como dicen, entonces no existiría guerra económica”, argumentó.

De esta manera, reiteró que el modelo económico no es el adecuado, “sin duda seguimos con un proceso de empobrecimiento porque para comer tres veces al día, hace falta tener más empresas privadas y para ello es necesario un gobierno distinto”.

A criterio de Olalquiaga, los constantes incrementos de sueldo no ayudan a mejorar la situación, “por muchos aumentos de sueldo que se haga, no van a beneficiar a nadie mientras no se pare la inflación (…) el país requiere de grandes inversiones, por ejemplo el dinero invertido en los Clap se hubiese usado para generar materia prima y a su vez, pagarle a los venezolanos y no a los extranjeros”.

En tal sentido, según cifras de una encuesta realizada por Conindustria en el tercer trimestre de 2016, arrojó que el 20 % de los encuestados no tienen con qué trabajar, “esto significa que no hay producción en el país, lo que genera más cierre de empresas y las posibilidades de tener buenas perspectivas se van limitando; el mercado se va obstruyendo por la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido”, resaltó.

Agregó que cada trimestre en Venezuela se registra desempleo, “el 26 % respondió que había perdido el empleo. La última vez que se generó empleo fue en 2012”.

Destacó que no puede haber divisas para el nuevo Dicom cuando se tiene unas reservas internacionales tan bajas, “tenemos que pasar al libre mercado con un mecanismo de libre empresa, si ese modelo no cambia, seguiremos en empobrecimiento“.

Acotó que el 82 % de la población está en situación de pobreza según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), “la población está comiendo dos o una vez en el día (…) la guerra económica no existe, lo que existe son políticas públicas indebidas que lo que hacen es cercar las empresas. Nos hace falta un nuevo Estado, por eso debemos tener elecciones”, sentenció.

Noticia al Día/Unión Radio