Con esta canción Ryan Reynolds musicalizó el parto de Blake Lively (Videos)

Abril 12, 2017 - 8:39 am

La actriz estadounidense Blake Lively confesó un momento muy cómico acerca del nacimiento de una sus pequeñas donde Ryan Reynolds, decidió recibir a su hija con una canción para ambientar el momento.

Durante el segmento de Fact or Fiction con Michael Kors, la protagonista de Gossip Girl reveló que el actor tuvo la maravillosa ocurrencia de poner Let’s Get It On de Marvin Gaye durante el nacimiento de una sus hijas. Lo extraño no es que haya puesto una canción, sino que haya elegido precisamente el himno mundial de una noche romántica llena de mucha seducción, según la actriz.

“Mi esposo puso Let’s Get It On cuando estaba en labor de parto” confiesa Lively. Kors se queda estupefacto, comienza reírse y le dice “FACT”. Ella lo confirma, relatando el más hilarante nacimiento registrado en la historia de Hollywood: “Mi doctor se estaba riendo tan fuerte que llegué a pensar que iba a tirar al bebé”.

Ésta no es la primera vez que alguno de los dos actores cuenta algo chistoso sobre la experiencia de convertirse en padres.

Durante su participación en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Ryan relató muy a su estilo el parto de Lively: “Era como si un bistec lleno de cuchillos saliera de sus ojos… Como un ‘¡¿Qué, me vas a matar ahora?!’ Muy mal, pero ella es una mercenaria. Creo que la atrapé justo en el momento de una contracción”.

Sin embargo, el actor sabe en qué momento debe ser totalmente serio para reconocer lo mucho que su vida ha cambiado desde que Blake Lively llegó a su vida: “Quiero agradecerle a mi esposa Blake, que está sentada allá, y decirle que ella lo es todo para mí. Erres lo mejor que me ha pasado… Me haces ser mejor en todo, mi vida es absolutamente mejor. Me has dado las dos niñas más increíbles que habría podido tener. Me has hecho el padre de mis sueños cuando pensaba que sólo tenía el potencial para ser el tío divertido”, fueron las conmovedoras palabras con las que Ryan celebró su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

E!Online