Con conciertos y actividades, fans recuerdan a Prince a un año de su muerte

Para los admiradores de Prince, el primer aniversario de su intempestiva muerte por una sobredosis accidental será un momento de tristeza pero también de celebración.

En Paisley Park, su casa y estudio convertido en museo, habrá cuatro días de eventos para recordarlo, incluyendo un concierto con presentaciones de los exintegrantes de su banda y un conversatorio. Los admiradores que no puedan pagar los costosos boletos para esas actividades podrán ir a una fiesta callejera afuera de First Avenue, el club que se hizo mundialmente famoso en la película “Purple Rain”. Y el museo Centro Histórico de Minnesota prepara una exposición especial de pertenencias de Prince, incluyendo su emblemático traje de “Purple Rain”.

A continuación algunos de los eventos que se realizarán en honor al astro del pop rock.

PAISLEY PARK

La casa de Prince en el suburbio de Minneapolis de Chanhassen conmemorará el aniversario con varios conciertos de artistas como la vieja banda The Revolution, Morris Day y el grupo New Power Generation. También se planea una conferencia con sus antiguos compañeros de banda, como Lisa (Coleman) y Wendy (Melvoin) de “Purple Rain” y The Revolution, y otros más.

Los admiradores pagaron 999 dólares por boletos preferenciales para Paisley, y según los organizadores se agotaron. Una opción más barata son los pases generales de 549 dólares, de aún estaban disponibles a mitad de la semana.

Los hermanos de Prince, que heredarán la propiedad valuada en unos 200 millones de dólares, organizarán un baile de toda la noche en el suburbio de Golden Valley, cerca de Minneapolis, con Dez Dickerson, Apollonia Kotero, Andre Cymone y otros.

FIRST AVENUE

El club en el centro de Minneapolis donde Prince filmó algunas de las escenas más emblemáticas de “Purple Rain” tendrá bailes el viernes y el sábado con la música del superastro.

Una fiesta callejera se realizará afuera del club el sábado. Será un recordatorio de otra fiesta igual que atrajo a miles de fans con el corazón roto la noche del deceso de Prince, cuando lloraron, cantaron y bailaron en su honor.

HISTORIA

El traje que usó Prince en “Purple Rain”, una chaqueta morada, una camisa blanca con volantes y un pantalón con lentejuelas, se exhibe en el Centro Histórico de Minnesota en St. Paul y podrá verse hasta el domingo. El museo también celebrará el aniversario con letras de las canciones de Prince escritas a mano así como una canción inédita: “I Hope We Work It Out”, escrita por Prince en 1977. Prince la interpretó ante ejecutivos de su disquera cuando firmó su contrato con Warner Bros.

TODO DE MORADO

Varios sitios destacados de Minneapolis serán iluminados con una luz púrpura, como el U.S. Bank Stadium, el Target Field, el IDS Center, así como los puentes de la carretera interestatal y la avenida Lowry sobre el río Mississippi.

