¿ Chicas saben qué sucede si dejan de depilarse por un año?

Abril 17, 2017 - 3:01 pm

“No hay nada más raro o hermoso que una mujer que no se disculpa consigo misma y que se siente cómoda en su propia imperfección. Para mí, esa es la verdadera esencia de la belleza”.

Morgan Mikenas ha decidido romper con uno de los tantos estigmas que rodea a la mujer en la sociedad actual. Intentando demostrar el verdadero concepto de belleza, esta fitness blogger decidió no depilarse durante un año para manifestar que las mujeres deberían poder sentirse cómodas “en su propia imperfección”. Contrario a los estereotipos que se encuentran tan arraigados hoy en día, Mikenas no se rasuró durante 12 meses para comprobar que los vellos no te hacen ser mejor, ni peor persona.

Upsocl

Catalina Yob