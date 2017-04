Católicos meditan sobre las palabras de Jesús antes de morir

Abril 14, 2017 - 3:47 pm

Los católicos marabinos se dieron cita este Viernes Santo para meditar sobre las últimas palabras expresadas por Jesús antes de morir en el tradicional Sermón de las Siete Palabras.

La ceremonia, iniciada a las 2:30 de la tarde, se efectuó en la Catedral de Maracaibo, a cargo de siete laicos, quienes guían la actividad tomando como base el análisis preparado este año por el presbítero José Ángel Severeyn.

A lo largo del sermón, se escuchó una breve reflexión sobre las últimas palabras de Jesús. La ‘primera palabra’: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, para luego dar paso a las siguientes: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”, “Mujer, he ahí tu hijo (…) he ahí tu madre”, “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, “Tengo sed”, “Consumado es” y, por último, “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”

“Jesús vino para la salvación de todos los hombres. Imaginemos el monte de El Calvario”, expresó Alienta Méndez, quien invitó a los creyentes a pedir a Dios que los ayudará a reflexionar sobre los mensajes de Jesús en el momento en que el odio y el amor se enfrentaron para partir en dos la historia de la humanidad.

