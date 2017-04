Cardenal Porras espera que marcha del 19-A no exacerbe ánimos

Abril 18, 2017 - 7:24 pm

El cardenal Baltazar Porras espera que la marcha convocada para ese 19 de abril sea la búsqueda de solución a los problemas que enfrenta el país, donde no existan confrontaciones que exacerbe los ánimos.

Destacó que la Iglesia decidió no seguir participando entre el diálogo entre Gobierno y oposición, ya que no se discutían los problemas reales que afectan a los venezolanos. “Aquí no se trata de hablar cualquier cosa, hay necesidades muy reales que están a la vista y que fueron puestas sobre la mesa para iniciar esta mesa de diálogo en el mes de octubre de 2016”.

Baltazar Porras, rechazó los señalamientos de algunos funcionarios públicos sobre lo que pueda suceder este miércoles en el estado Mérida.“Este lenguaje que hemos visto ha habido una serie de programas de funcionarios que están amenazando y culpando de todo lo que pase mañana será responsabilidad de los arzobispos y los sacerdotes”, dijo.

Noticia al Día/Unión Radio