Capriles: Debemos recuperar las elecciones con unidad y protesta pacífica

Abril 30, 2017 - 12:36 pm

Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, aseguró que el gobierno nacional no quiere paz en el país si para esta es necesaria que haya libertad y justicia con el pueblo.

“Venezuela no puede ser lo que es hoy, simplemente por la ambición ciega de una persona que solo quiere mantenerse en el poder. El gobierno habla de paz, pero Maduro no quiere una paz con libertad y justicia, porque la paz de los dictadores no es si no la de la prisión y la violencia”, sostuvo el mandatario regional, en su columna publicada este domingo.

Capriles afirmó que la salida de la dictadura que impuso Maduro depende de la capacidad y entrega de todos los venezolanos.

“Los venezolanos entendimos que no es un Mesías, que no es una fuerza extranjera, que no es producto del azar, lo que va a resolver nuestros problemas, ya los venezolanos entendimos que cada uno de nosotros es la fuerza que el país necesita para restituir la democracia”, aseguró.

Reiteró que la lucha que mantienen es para rescatar el hilo constitucional. Hizo un llamado a los venezolanos a continuar resistiendo en las calles.

“El único camino para dejar atrás una dictadura son las elecciones como las establece nuestra Constitución. Ese derecho que el régimen nos secuestró, pero que debemos recuperarlo con unidad y protesta pacífica”, enfatizó.

El Nacional