Cadáver de una bebé fue devorado por animales en la morgue de Valencia

Abril 28, 2017 - 8:52 pm

Familiares de una niña que falleció a los tres días de nacida, denunciaron que unos animales devoraron el cuerpo de la bebé en la morgue la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia.

Indicaron que la niña, quien llevaba por nombre Sofía Nohemí Reyes Rodríguez, nació el pasado 22 de abril a las 12:00 pm, en un parto de gemelas, con siete meses de gestación. Presentó fallas respiratorias y murió el pasado 25 de abril.

“Cuando la llevaron a la morgue, el papá vió que la niña iba en buen estado, cuando la fuimos a buscar ayer a las 11:00 am, nos dijeron que no nos podían entregar el cuerpo porque se lo habían comido los animales dentro de la morgue. No quedó nada de ella, solo el torso, se comieron su rostro y hasta el brazo, no se sabe si fueron ratas o si fueron gatos”, indicó Evelin Romero, tía de la niña fallecida.

Familiares de la víctima solicitaron que se haga una depuración de la morgue de Valencia, donde aseguran son insoportables los olores, no solo por el mal estado de los cadáveres, sino por la basura y la cantidad de animales que, aseguraron, están presentes en el lugar.

“Quizás ya no recuperaremos el cuerpo de mi sobrina, pero hay que hacer algo. Fuimos a la Fiscalía, fuimos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y no nos quiere prestar atención porque no es un hecho violento según ellos”, acotó.

El Nacional