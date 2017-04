Cabello advierte a la oposición: El 19A no entrarán al centro de Caracas

Abril 17, 2017 - 4:24 pm

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que sectores de la oposición han promovido “el terrorismo” en Venezuela, y tal afirmación quedó en evidencia tras la presentación de unas evidencias, por parte del Jefe de Estado, en el que este sector político prepara un golpe de estado en el país.

“Han quemado preescolares, universidades, institutos, instituciones públicas… Son terroristas”, acotó.

Cabello señaló que el 19 de Abril es el día de los patriotas, día lleno de historia. “En Caracas los chavistas tendremos una Mega-concentración… Llenaremos la Bolívar de gente que quiere la paz (…) La oposición dice que el 19 de Abril es el día del desenlace, ellos creen que el chavismo se va a rendir”.

Asimismo, destacó que el oficialismo convoca al pueblo “y somos responsables de estas convocatorias como siempre (…) El mejor antídoto a la violencia es la movilización popular, presencia física del pueblo que no se deja manipular”.

Agregó también: “Ellos no niegan lo que dicen los terroristas sino que y que las declaraciones fueron hechas con tortura”.

Por otra parte, dijo que la oposición no sabe lo que quiere. “Ellos pedían elecciones regionales, el PSUV está listo y ahora ellos dicen que no, que no quieren ¿Y entonces? (…) Ellos no quieren elecciones quieren derrocar al Presidente Maduro… Nos van a encontrar y saldrán derrotados”, sentenció.

De la misma manera, Cabello destacó que la derecha amenaza, “que y que cuando caiga Maduro le garantizan la vida a algunos chavistas solamente”.

Sobre la convocatoria de la oposición para el próximo 19 de abril, reafirmó que no entrarán al centro de Caracas, “no van a venir a quemar la ciudad, no se los permitiremos (…) No nos provoquen, cuidado si no somos nosotros lo que nos movamos hasta donde estarán ellos, el pueblo está cansado”.

Estas declaraciones las ofreció Cabello durante la acostumbrada rueda de prensa de la tolda roja todos los lunes.

Noticia al Día