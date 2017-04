Bumgarner se cayó al final de la excursión y admitió que no fue la decisión más responsable

Abril 24, 2017 - 10:45 pm

Madison Bumgarner estaba por completar una excursión de más de dos horas en las montañas cerca de Denver cuando la motocicleta que había alquilado se resbaló por un sendero y derribó al pitcher.

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2014 acabó con golpes en las costillas y un esguince en su hombro de lanzar en el accidente ocurrido durante el jueves que el equipo tuvo libre en Colorado. Experimentado conductor, Bumgarner dijo que estaba acompañado por un par de familiares y llevaba puesto un casco. Llamó al preparador físico Dave Groeschner y se apersonó a una sala de emergencia.

“Es horrible. No era mi intención cuando salí a disfrutar el día libre. Comprendo que no ha sido la decisión más responsable que he tomado”, indicó Bumgarner el lunes en sus primeros comentarios sobre el accidente. “Detesto el no poder estar con mis compañeros ayudándoles a ganar juegos. Es una desgracia. He hablado con varios de ellos. Saben lo que estoy pasando y todos me han apoyado con todo, así como la organización, todo el mundo”.

Bumgarner tenía el brazo izquierdo en un cabestrillo al comparecer ante la prensa en la cueva. Tenía previsto someterse a otra resonancia magnética y ser examinado por el doctor Ken Akizuki.

Aunque el zurdo de 27 años no cree que sufrió un daño estructural en el hombro, no quiso aventurarse en dar estimados sobre su ausencia, sobre si deberá pasar por el quirófano o si podrá volver a lanzar esta temporada.

“Resulta muy complicado el dar un cronograma”, indicó.

Aunque su contrato prohíbe ciertas actividades, Bumgarner no quiso dar detalles. Añadió que el director ejecutivo de los Gigantes Larry Baer; el gerente general Bobby Evans y el manager Bruce Bochy le han apoyado y no se le ha advertido sobre posibles sanciones.

Bochy dijo que su as está “arrepentido” y que el pitcher ha conversado con casi todos los integrantes para expresar lo dolido que se siente por dejar al equipo en una situación difícil. Tenía marca de 0-3 con 3.00 de efectividad en cuatro aperturas este año, pero insistió que su salida en moto no fue para sacarse la frustración por el mal arranque de la campaña.

