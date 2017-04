Boca dejó pasar la chance de sacar más ventaja en Argentina; River se acerca

Abril 18, 2017 - 10:31 pm

Boca Juniors apenas empató 1-1 como local con el modesto Patronato de Paraná, y dejó pasar una gran oportunidad para sacar más diferencia, aunque continúa como líder del torneo de primera división del fútbol argentino, mientras su archienemigo River Plate volvió a ganar y acortó distancias.

En su estadio La Bombonera, Boca recibía a un rival golpeado, que venía de perder 5-0 en la fecha pasada, y el local también tenía la oportunidad de escaparse en la cima del campeonato, tras el empate (0-0) de sus seguidores Newell’s y Estudiantes, y la derrota de San Lorenzo frente a Atlético Tucumán (0-1).

Boca dominó con holgura la primera parte, y sobre el final se puso 1-0 con gol de cabeza de su artillero Darío Benedetto (45), pero el conjunto auriazul bajó su rendimiento en la segunda mitad, no liquidó el resultado cuando pudo, y con el tiempo cumplido, Damián Arce (90) aprovechó una desinteligencia de la zaga local para enmudecer a la Bombonera con un empate inesperado.

Con este resultado, Boca suma 44 puntos y mantiene la distancia de cinco unidades sobre Newell’s (39), pero en el tercer puesto River (38) ya alcanzó a Estudiantes (38) y acortó a seis puntos la diferencia que le lleva el conjunto auriazul, a pocas semanas de otro superclásico que puede ser trascendental para la definición del campeonato.

Precisamente, River achicó distancias al ganarle por 2-0 a Tigre, con tantos de Sebastián Driussi (52) y del uruguayo Rodrigo Mora (79), este último con un fantástico remate al ángulo, en un duelo no exento de polémicas, ya que al perdedor le anularon dos goles en jugadas discutidas.

De su lado, River amplió su gran momento, y consiguió su quinta victoria seguida en el torneo, en el que no pierde justamente desde la derrota contra Boca (2-4) en el estadio Monumental, en diciembre del año pasado.

Colón se subió en silencio al sexto escalón de la tabla al superar 1-0 a Quilmes con gol del uruguayo Diego Vera (38), en lo que fue la quinta victoria en fila para el conjunto santafesino, mientras que el ‘cervecero’ está cada vez más hundido en la tabla de promedios del descenso.

Más temprano, San Lorenzo decepcionó y quedó más lejos de la punta al tropezar en su visita a Atlético Tucumán, que jugó mejor y lo derrotó por 1-0 con gol del delantero Fernando Zampedri (63) para el ‘Decano’.

“Está todo difícil, en la Copa (Libertadores) y en el torneo. Nos gustaría no haber quedado tan rezagados. Hoy no generamos el juego que podemos y cuando eso pasa te vas preocupado. No hay excusas”, reconoció el uruguayo Diego Aguirre, entrenador del ‘Ciclón’, luego de la derrota en Tucumán.

En Mendoza (oeste), Godoy Cruz volvió a festejar después de tres derrotas en fila y se impuso a Banfield por 3-1, con anotaciones de Javier Correa (41 y 85, de penal) y Fabrizio Angileri (57), mientras que Darío Cvitanich (17) convirtió para el ‘Taladro’.

Por la noche, Defensa y Justicia sumó tres puntos importantes para su promedio al derrotar como visitante a Unión por 2-0, con gritos de Andrés Ríos (32, de penal) y del charrúa Ignacio Rivero (83).

Estos son los resultados de la vigésima fecha:

-Viernes:

Huracán-Arsenal 1-2

Lanús-San Martín de San Juan 0-0

-Sábado:

Newell’s Old Boys-Estudiantes 0-0

Belgrano-Talleres 1-1

Independiente-Atlético de Rafaela 1-1

Olimpo-Vélez Sarsfield 0-1

Sarmiento-Racing 1-2

-Domingo:

Godoy Cruz-Banfield 3-1

Atlético Tucumán-San Lorenzo 1-0

Boca-Patronato 1-1

Quilmes-Colón 0-1

Tigre-River Plate 0-2

Unión-Defensa y Justicia 0-2

-Lunes:

Temperley-Rosario Central

Gimnasia La Plata-Aldosivi

Posiciones:

– Pts J G E P GF GC

1. Boca Juniors 44 20 13 5 2 45 18

2. Newell’s 39 20 11 6 3 27 13

3. Estudiantes 38 20 11 5 4 34 19

4. River Plate 38 20 11 5 4 33 20

5. San Lorenzo 37 20 11 4 5 36 26

6. Colón de Santa Fe 36 20 11 3 6 20 14

7. Racing Club (1) 33 19 10 3 6 31 22

8. Banfield 33 20 10 3 7 27 25

9. Gimnasia La Plata 31 19 8 7 4 18 12

10. Talleres de Córdoba (2) 30 19 8 6 5 21 15

11. Lanús 30 20 8 6 6 23 21

12. Independiente (2) (3) 28 18 7 7 4 18 12

13. Atlético Tucumán 27 20 7 6 7 22 21

14. Unión de Santa Fe 27 20 7 6 7 20 23

15. Godoy Cruz 26 20 8 2 10 22 27

16. Rosario Central 25 19 6 7 6 21 18

17. Defensa y Justicia (3) 24 19 6 6 7 16 18

18. Patronato 24 20 6 6 8 19 24

19. Atlético de Rafaela 23 20 6 5 9 19 20

20. Vélez Sarsfield 22 20 6 4 10 17 29

21. Olimpo 21 20 4 9 7 16 18

22. Tigre (1) 21 19 5 6 8 23 26

23. Temperley 21 19 5 6 8 15 23

24. Huracán 20 20 4 8 8 15 19

25. Sarmiento 20 20 5 5 10 19 24

26. Aldosivi 20 19 4 8 7 13 20

27. Quilmes 19 20 5 4 11 14 31

28. San Martín de San Juan 18 20 3 9 8 15 29

29. Belgrano 14 20 2 8 10 11 22

30. Arsenal de Sarandí 11 20 2 5 13 16 37

(1)Tienen su encuentro suspendido a los 23 minutos.

(2)Tienen su encuentro postergado.

(3)Tienen su encuentro postergado

AFP