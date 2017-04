Bloque Parlamentario de la patria en Zulia rechazó plan “golpista de la oposición”

Abril 18, 2017 - 2:49 pm

Omer Muñoz Ramírez, vicepresidente del Consejo Legislativo del estado Zulia, los legisladores Eduardo Labrador, Edgar Mujica, José Luis Acosta, José Díaz, y Lisandro Márquez rechazaron los actos violentos y vandálicos que han ocurrido durante las últimas manifestaciones de la oposición en la capital del país.

El vicepresidente del Clez, Omer Muñoz Ramírez, manifestó que no permitirán que la oposición apátrida imponga una agenda distinta a la constitucional este miércoles durante la marcha que convocaron en Caracas.

“No vamos a aceptar que nuestra paz y soberanía sean violentados por estos grupos que solo quieren generar zozobra, miedo y destrucción en nuestra nación, sabemos que hay diputados de la asamblea detrás de este golpe de estado en marcha, quiero que sepan que no nos amedrantarán, los cuerpos de seguridad están preparados para evitar cualquier hecho de violencia y terrorismo que estos sujetos quieran ejecutar” sentenció el vicepresidente del parlamento zuliano.

Por su parte el legislador Eduardo Labrador cuestionó la injerencia de 11 naciones latinoamericanas que promueven el intervencionismo extranjero en Venezuela. En cuanto a las movilizaciones previstas para este miércoles 19 de abril en las principales ciudades del país refirió que los revolucionarios estarán marchando y concentrándose en diferentes puntos por la independencia y defensa de la patria con motivo de conmemorarse un año más de la firma del acta de la independencia del país.

Sobre la convocatoria de la oposición para el mismo día detalló que se garantiza el derecho a la protesta como lo consagra la constitución siempre y cuando no sea violenta.

“Aquí siempre se ha respetado y garantizado el derecho a la protesta, pero a la protesta sana, no a las manifestaciones vandálicas que han venido ejecutando estas personas de la oposición, no podemos permitir que destrocen y siembren terror”, además exhortó a los padres y a las madres de los jóvenes que son utilizados como carne de cañón por la ultraderecha a que no permitan que esto siga ocurriendo. “No dejen que sus hijos sean utilizados por estas personas que no quieren la paz ni la tranquilidad del pueblo venezolano” sentenció Eduardo Labrador.

Los miembros del Bloque Parlamentario de la Patria invitan a los zulianos que apoyan el gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro a marchar este miércoles desde la plazoleta de la basílica hasta la plaza bolívar. Asimismo esperan y confían en que el protagonista de esta jornada sea el civismo y la cordura que siempre ha destacado al pueblo venezolano.

Nota de prensa/Noticia al Día