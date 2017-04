Bartra, operado de la muñeca tras las explosiones sufridas por el autobús del Dortmund

Abril 11, 2017 - 9:23 pm

Tres explosiones alcanzaron este martes al autobús del Borussia Dortmund cuando se dirigía hacia su estadio para jugar el encuentro de cuartos de final de la Champions League contra el Mónaco. Las detonaciones tuvieron lugar en plena calle y dejaron a varios futbolistas del club alemán heridos leves, entre ellos el español Marc Bartra, trasladado a un hospital con cortes en la mano y el brazo provocados por la rotura de los cristales. El defensa tuvo que ser operado a última hora del martes tras sufrir una fractura en la muñeca.

El central catalán tiene “una fractura del radio de la mano derecha y es operado en un hospital”, según desveló el portavoz del Borussia. La herida del ex jugador del Barcelona es considerada “grave”, aunque no se han mencionado detalles sobre la recuperación. El equipo también ha indicado que Bartra tenía “cuerpos extraños” en su muñeca en relación por los cristales del autobús.

El director deportivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, informó de que los miembros del equipo se encuentran «en estado de shock». En declaraciones a los medios locales tras decidirse la suspensión del partido, Watzke explicó que las explosiones tuvieron lugar pocos minutos después de que el autobús saliera del hotel en el que se había concentrado el equipo.

El compañero de equipo de Bartra, el portero suizo Roman Bürki, dijo que estaba sentado en la última fila de asientos del autobús junto al exbarcelonista en el momento de las detonaciones. «Nos agachamos todos dentro del vehículo, el que pudo se tiró al suelo. No sabíamos lo que estaba pasando. La policía llegó muy rápido y empezó a tener todo bajo control. Quedamos en estado de shock, y en los minutos posteriores ninguno de nosotros pensó en jugar un partido», agregó el portero de la selección suiza al diario Blick.

La cuenta en Twitter del club alemán fue la primera en informar: «En el camino de nuestro autobús ha ocurrido un incidente. Una persona ha resultado herida. Seguiremos informando», escribió a las 19:40, generando una gran incertidumbre en su afición. El equipo alemán se dirigía hacia el Signal Iduna Park, donde miles de espectadores ya esperaban. El autobús quedó «seriamente dañado», tal y como confirmó el portavoz del club, Norbert Dickel. Dos ventanas de la zona posterior del costado derecho quedaron hechas añicos. Los efectos de la explosión, aunque claramente visibles, apenas afectaron al interior del vehículo, donde se encontraban los jugadores y el cuerpo técnico.

La policía alemana sigue investigando todas las circunstancias que rodean el suceso, aunque se trataría de un «ataque deliberado» contra el equipo. «Hay que ver en qué dirección se encarrilan las pistas», dijo un portavoz de la policía en Dortmund, que subrayó que no había indicio alguno que haga presumir un atentado terrorista o un ataque de ultras del Mónaco, cuya afición no destaca por ser violenta. Las autoridades pidieron a la afición mantener la calma y no caer en especulaciones sobre el origen de las explosiones, del que no había ninguna certeza. Al parecer, las tres detonaciones tuvieron lugar casi a la vez en una esquina de una calle relativamente poco transitada y rodeada de parques y árboles. La intensidad de las detonaciones fue descrita por la policía como «potente».

Una carta de reivindicación

Mientras, la fiscal del caso, Sandra Lucke, ha revelado en rueda de prensa que en los alrededores del lugar del ataque se ha encontrado una nota en la que se reivindica la autoría de este hecho, si bien no ha querido adelantar detalles. «Hay que verificar la autenticidad de la nota», aseguró.

En el momento del suceso, los jugadores del Mónaco ya se encontraban en el estadio, al igual que varios miles aficionados que ocupaban las gradas para presenciar el partido entre el subcampeón alemán y el tercer clasificado de la liga francesa el año pasado. Tras el aviso policial, el estadio fue desalojado sin incidentes.

En las mentes de los aficionados se unía la preocupación por el estado de salud de los jugadores con la decepción de la suspensión del partido. Pero también resonaban los recuerdos de acontecimientos trágicos ligados a partidos de fútbol como el ataque terrorista en París en noviembre de 2015, en el que al menos un terrorista se inmoló en las inmediaciones del Estadio de Saint-Denis durante el partido Francia-Inglaterra.

El propio club anunció en su cuenta de Twitter que el partido se jugará el miércoles a las 18:45 horas, previo al duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid, en el estadio Allianz Arena, un encuentro que también será seguido con gran expectación en Alemania. La precipitación con la que se anunció la nueva fecha del encuentro causó controversia en algunos sectores.

A ese respecto, Watzke dijo que «no hay alternativa» por el ajustado calendario de la Champions. Reconoció que es una situación «triste», pero consideró que el equipo debe ser «lo más profesional posible». «Ahora, los jugadores están en un lugar tranquilo pero no diremos donde por cuestiones de seguridad», agregó el directivo del club alemán.