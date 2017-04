Autoridades del HUM se comprometen solventar problemas manifestados en protestas

Abril 7, 2017 - 12:02 pm

Autoridades del Hospital Universitario de Maracaibo salieron a responder a un numeroso grupo de médicos residentes quienes protestan por falta de seguridad y un mejor salario. Aseguraron que se trabaja en ambos temas y que el Ministerio de Salud se comprometió a realizar las correcciones correspondientes.

“Los entiendo como colegas y ustedes saben que los problemas que se han presentado con respecto a los pagos tuvieron que ver con una falla que hubo en el proceso de paso de nóminas. Me acabo de comunicar con la viceministra de Salud, Noly Fernández, y ésta me ha informado que entre el 15 y el 30 de abril se estarán haciendo las cancelaciones correspondientes. En cuanto al tema de la seguridad, el director del hospital, Samuel Viloria se encuentra reunido en la Gobernación para digilenciar una optimización en esa área”, expresó Violeta Gallardo, adjunta a la Dirección de Atención Médica del HUM.

La respuesta de las autoridades se hicieron en medio de un ambiente de tensión en el que los protestantes interrumpían para denunciar que están cansados de promesas y que muchas de las personas que los agredieron en la protesta forman parte de colectivos que laboran dentro de la institución sanitaria.

“Si no salvas mi vida ¿Quién salva la tuya?”, “Soy médico y me quedo en Venezuela” y “Con promesas no se va al mercado” formaron parte de las pancartas y cosignas de los protestantes.

Sigismar Gabattista, médica ginecobstetra, indicó que la protesta lleva varios días realizándose por el problema del salario, pero que se vio agravada luego de que fueran agredidos físicamente por el mismo personal de vigilancia y más aún debido a que que un grupo de sicarios protagonizaran una balacera ayer jueves en la emergencia pediátrica, que dejó dos victimas mortales y varios heridos, entre ellos una doctora que recibió tres impactos de bala.

“Es una situación resaltante, pero la inseguridad es algo que vivimos a diario, de parte de familiares, gente que entra sin ningún control y hasta colectivos que portan carnet y que parecen estar contratados solo para agredir a quienes protestan. Más de un médico ha sido golpeado en diversas oportunidades y no se le ha buscado una solución al conflicto”, dijo Gabattista. De hecho los protestantes reconocieron a uno de los supuestos agresores que laboran dentro de la institución y gritaron a coro “¡Fuera! ¡Fuera!” y éste tuvo que abandonar el lugar para que se pudiera continuar con el diálogo.

Sobre el caso, la doctora Gallardo solicitó a los protestantes que plasmaran en un escrito formal un pliego de peticiones a la directiva del hospital detallando este tipo de denuncias.

Los manifestaron informaron que posteriormente se reunirán en la sede del Colegio de Médicos.