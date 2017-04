Asteroide de 650 metros de diámetro se aproximará a la Tierra el 19 de abril

Abril 8, 2017 - 2:16 pm

Desde hace 13 años un cuerpo rocoso de este tamaño no se acercaba al planeta. Pese a que el objeto está definido como potencialmente peligroso, no existe riesgo de que haya un choque.Gracias a observación astronómica fue descubierto el asteroide 2014 JO25, un cuerpo rocoso de 650 metros de diámetro de un tamaño tal que en 13 años no había rozado la Tierra. El objeto interplanetario pasará a 4.6 distancias lunares de nuestro planeta el próximo 19 de abril, sin riesgo a que haya alguna colisión.

La Universidad de Arizona, a través de su programa de investigación Catalina Sky Survey, fue quien avistó el asteroide. Un acercamiento como éste, calculan los astrónomos, no se dará hasta el año 2500 después de que el JO25 se ha precipitado hacia la Tierra desde hace casi 400 años. A una distancia de 4.6 veces lo que está el planeta a su satélite natural, es decir, el objeto viajará a 1.8 millones de kilómetros de nuestra superficie.

De acuerdo con el Centro de Planetas Menores, este asteroide está clasificado como “potencialmente peligroso”, ya que tiene el tamaño suficiente y el potencial de acercarse a la Tierra y causar daños significativos en el impacto. No obstante, una aproximación como ésta no se dará, con dichas características de tamaño, hasta el acercamiento del 1999 AN10 de 800 metros en agosto de este año.

