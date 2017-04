Apuz no descarta paro indefinido hasta ser incluidos en discusión de la III Convención Colectiva Universitaria

Abril 27, 2017 - 4:44 pm

La presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz), Karelis Fernández, señaló este jueves que aunque no está planteado un paro indefinido de universidades, es una acción que no está descartada si el Gobierno no los incluye en la discusión de la III Convención Colectiva Única (III CCU).

“Cuando la Federación Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), a la cual pertenecemos, anunció la activación de la ‘hora cero’, se refería a que de ahora en adelantes las acciones tomadas por parte del sector universitario profesional iban a ser más contundentes, esto pasa desde un paro de 24 horas, hasta un paro indefinido; sin embargo, por ahora, esta última opción no ha sido decretada”, indicó.

En este sentido, el gremio exige al gobierno nacional que se tome en cuenta a la Fapuv para el proceso de discusión de la III CCU, afirmó que no han sido incluidos en el debate.

“Hay que dejar claro que el aumento salarial que decrete el Ejecutivo debe ser aplicado sobre el aumento que se dé dentro de la III CCU, esto en cumplimiento con el artículo 91 de la Constitución que establece que todo trabajador debe recibir un salario justo para cubrir las necesidades de él y la de su familia”, explicó Fernández.

Por otra parte, la asociación de educadores rechazó de manera contundente lo que considera una “gran represión por parte de organismos de seguridad contra las protestas pacíficas”, instó a las autoridades a evitar los “excesos” a los que han sido sometidos los manifestantes.

Asimismo, invitó a todos los profesores de LUZ a participar en la marcha convocada por FetraZulia para el 1 de mayo, con destino a la sede de la Cruz Roja en Maracaibo, para apoyar todas las exigencias que realizan este y otros sectores del país.

Estudiantes detenidos durante protestas

En el Consejo Universitario de LUZ se designó a un grupo de abogados pertenecientes a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para asistir jurídicamente a los estudiantes que han sido aprehendidos durante las manifestaciones pacíficas, así lo informó la abogada y profesora de LUZ Gazelle Fuenmayor, presidenta de dicha comisión.

“Estos muchachos han sido capturados por los órganos de seguridad y llevados a puntos de reclusión preventivos, nuestra misión es tratar que no sean presentados ante el sistema judicial sino que nos los entreguen sin reseña penal, es lo que hemos logrados con las últimas detenciones”, manifestó.

Detalló que hasta el momento permanecen detenidos entre 6 u 8 estudiantes en el comando de la Zona Operacional número 11, antiguo Core3. “Hay jóvenes detenidos porque se les encontró vinagre, tapabocas, guantes, nada de eso incurre en delito, eso no te hace delincuente o sospechoso de algo”, criticó.

