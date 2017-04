Ángel Pagán prefirió pasar tiempo con su familia que jugar este año en las Grandes Ligas

Abril 20, 2017 - 10:51 am

El jardinero puertorriqueño y agente libre Ángel Pagán, miembro clave de dos campeonatos de Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco, le dijo al diario puertorriqueño El Vocero que decidió no firmar con ningún equipo para la temporada 2017 de Grandes Ligas, aunque dejó la puerta abierta para un posible regreso en 2018.

Pagán, hablando en entrevista publicada por El Vocero el miércoles, dijo que se tomaría tiempo libre para pasarlo con su familia, pero no se ha retirado oficialmente.

“Me estoy dedicando y enfocándome más a mi familia”, le dijo Pagán al diario. “Dedicarle el tiempo que mi familia merece. Yo pasé mucho tiempo lejos de casa. Hubo muchos equipos interesados en mí, pero ninguna de las ofertas que tenía en la mesa eran lo suficientemente atractivas para hacer que me alejara de mi hogar”.

Pagán, quien estuvo con los Gigantes desde la temporada 2012 y se convirtió en agente libre luego de la temporada pasada, dijo que su principalmente objetivo fue poner a la familia primero en su decisión de tomarse tiempo libre.

“Al final del día, la decisión de tomarme un año de descanso no fue mía. Fue una decisión conjunta de toda la familia”, dijo. “Porque yo solo soy el hombre de la casa, pero todos somos una familia, y decidimos, como familía, lo que más nos conviene”.

El futuro de Pagán ha estado en el aire luego de irse a la agencia libre tras la decisión de los Gigantes de no firmarlo de vuelta. Reportes apuntan que recibió ofertas de contrato de liga menor de parte de los Nacionales, Filis y Azulejos, pero él le dijo a la televisora NBC Sports Bay Area a principios de marzo que las ofertas no eran lo que esperaba.

Pagán dijo que su decisión de pasar más tiempo con su familia esta temporada es “100 por ciento segura” pero dejó la puerta abierta para un regreso a Grandes Ligas la próxima temporada.

“No estoy diciendo que me he retirado oficialmente porque, quién sabe, el año que viene podría intentar volver a jugar”, dijo Pagán. “Pero por ahora estoy 100 por ciento seguro que voy a pasar más tiempo con mi familia. Quiero reponerles el tiempo que hemos perdido, porque es tiempo que no podemos recuperar. Gracias a Dios que he hecho suficiente dinero para asegurar mi futuro y el de mi familia”.

Miembro de las escuadras campeonas de los Gigantes en las Series Mundiales de 2012 y 2014, Pagán se vio limitado por las lesiones en las pasadas cuatro temporadas. Jugó apenas 96 partidos durante la corrida del 2014 y 71 en 2013 debido a las lastimaduras.

En 1,124 partidos de por vida, Pagán batea .280 con 1,143 hits y 339 extrabases.

Agencias