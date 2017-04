Freddy Guevara: Nuestro objetivo es restituir el orden constitucional en el país

Abril 5, 2017 - 10:40 am

Este miércoles la Asamblea Nacional (AN) realiza una sesión ordinaria en la que debaten como punto único en el orden del día la ruptura del orden constitucional y la permanencia del golpe de estado en Venezuela.

Freddy Guevara, diputado por el partido Voluntad Popular, reafirmó que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional “por culpa de un dictador que le tiemblan las piernas al saber que puede salir por la vía del voto”, es por ello que aseguró de manera tajante que el objetivo del parlamento es “restituir el orden constitucional”, así como lograr la realización de elecciones.

Destacó que el problema no viene del desacato, sino de los dictadores que no aceptan que perdieron el apoyo del pueblo. “Aún hay quienes no aceptan lo ocurrido el 6 de diciembre”.

El diputado comentó que el error del Gobierno “fue poner por escrito y reconocer el golpe continuado en contra de este Parlamento (…) Si al pueblo le niegan posibilidad de resolver la crisis a través de instituciones sólo queda el derecho a la rebelión”.

Guevara hizo un llamado a los miembros del estado para que se pongan de lado del pueblo y sigan el ejemplo de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.

Asimismo, se dirigió al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab: “Luego de hoy tendrá otra oportunidad para decidir si va a defender al Gobierno o al pueblo”.

Henry Ramos Allup, diputado por Acción Democrática (AD), señaló que el Golpe de Estado y el desconocimiento de la AN no comenzó el pasado 30 de marzo, “sino desde que se dieron los resultados del 6 de diciembre cuando fue elegido el nuevo parlamento”, destacó.

Asimismo, agregó que el 23 de diciembre de 2016 la anterior AN designó de forma “expres” a los Magistrados del TSJ, quienes, según Ramos Allup, se encargaron de anular elección en Amazonas.

El diputado aseguró que luego de la emisión de las sentencias se hizo un “ruido” mundial y decidieron aplicar la “operación tijera” creyendo que todo se olvidaría. “Cuando se convirtieron en escándalo mundial decidieron mutilar sentencias en flagrante violación a propia jurisprudencia”.

De igual manera, agregó que los Magistrados encargados de estas sentencias, en compañía del Alto Mando Militar y los colectivos armados “continúan aplicando el Autogolpe de Estado”.

Por su parte, el legislador Juan Pablo García, señaló que desde el 23 de diciembre de 2016 “a través de esos Magistrados express que se inició el golpe continuado, ya son 48 sentencias en contra de esta AN, atropellando la voluntad del pueblo expresada el 6 de diciembre”.

García afirmó que en el país se rompió el orden constitucional. “Llamamos a Fiscalía a que actúe ante el delito penal de magistrados del TSJ”.

Simón Calzadilla, aseguró que el estado Amazonas lleva 15 meses sin representación ante el Parlamento. “Ya eso es ruptura de hilo constitucional”, sentenció.

De igual manera, agregó: “La vigencia de los Decretos de Estado de Excepción debe ser autorizada por esta AN. No quieren rendir cuentas al pueblo”.

Más temprano. La segunda vicepresidenta del parlamento, Dennis Fernández, solicitó modificar el Orden del Día para incluir la activación del proceso de remoción de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual fue aprobado.

Juan Requesens, diputado a la AN, aseguró que la agresión de la que fue víctima se cura con puntos y reposo, “pero no duele más que el golpe que recibe una madre cuando le asesinan un hijo, ni cuando un abuelito busca un medicamento”.

“Tenemos un compromiso, y es darlo todo por Venezuela, no tenemos excusa (…) Aquí no se rinde nadie, el pueblo tiene unos diputados que saldrán a la calle con ellos para luchar y lograr la Venezuela que queremos”, afirmó.

Noticia en desarrollo…

Noticia al Día