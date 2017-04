Amazon transmitirá encuentros de NFL

Abril 5, 2017 - 11:27 pm

Amazon transmitirá a través de su plataforma online los partidos del jueves por la noche de la NFL. Los partidos serán accesibles para los miembros de Amazon Prime, cuya suscripción cuesta 99 dólares anuales. Prime tiene unos 65 millones de suscriptores.

Una persona con conocimiento del acuerdo dijo el miércoles a The Associated Press que el contrato con la NFL es por un año, y cerca de 50 millones de dólares. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque el acuerdo no había sido anunciado públicamente.

Los partidos del jueves eran transmitidos online la temporada pasada por Twitter, que pagó unos 10 millones por los derechos.

Agencias