Amanda Gutiérrez contó lo ocurrido en Miraflores, tras ser retenida durante protesta

Abril 28, 2017 - 7:23 pm

La actriz venezolana Amanda Gutiérrez relató lo ocurrido este viernes, cuando fue retenida por protestar en las afueras del Palacio de Miraflores.

La artista confesó que decidió ir al palacio de gobierno por la muerte del joven Juan Pablo Pernalete y la represión en las protestas opositoras.

“Me desperté con una desesperación porque a mi lo del muchacho Pernalete me tiene mal y la represión brutal. Agarré hice una pancarta que decía no más represión llamé un mototaxi y me fuí para Miraflores”, contó en un video publicado en Instagram.

Gutiérrez confirmó que fue retenida por efectivos de seguridad, aunque aseguró que la trataron bien. “Lo único que quiero decirles es que ojalá trataran así al resto de los venezolanos”, agregó.

La actriz agradeció a sus seguidores por estar pendientes y reiteró que seguirá en resistencia.

Noticia al Día/El Nacional