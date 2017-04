Álvaro Uribe publica carta donde pide propiciar “cambio profundos” al Congreso de Estados Unidos

Abril 17, 2017 - 4:02 pm

El jefe del Centro Democrático, el ex presidente Álvaro Uribe, volvió a hacer cuestionamientos al gobierno del presidente Juan Manuel Santos por el manejo del proceso de paz, el incremento de los cultivos ilícitos y por la dejación de armas de la guerrilla.

“Las Farc han diseñado su propia justicia”, dijo Uribe para quien la Constitución colombiana “fue sustituida por el acuerdo de paz”, según expone en la carta dirigida a las autoridades del legislativo estadounidense y que publicó este domingo en Twitter.

En la misiva, publicada en inglés en sus redes sociales, Uribe también pide remover a Nicolás Maduro y a su régimen en Venezuela.

“Colombia necesita cambios profundos, o de lo contrario estamos condenados a convertirnos en una segunda idea de Maduro”, dijo el ex mandatario, férreo opositor a su sucesor Juan Manuel Santos.

“Venezuela necesita remover a Maduro y su régimen y adoptar el Estado de derecho con un fuerte sector privado para superar la pobreza”, agregó en el documento.

El documento lo publica dos días después de que tuviera un encuentro con el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en La Florida.

El encuentro, que en principio fue catalogado como de carácter social, se dio en la casa del presidente estadounidense, Mar-A-Lago, en Florida (Estados Unidos), el mismo lugar donde el mandatario estadounidense recibió hace pocos días al líder chino, Xi Jinping.

Durante la conversación, entre otros temas, los dos expresidentes –según se supo– le expresaron a su interlocutor estadounidense su preocupación por lo que está pasando en Venezuela ante las medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro.

También le expresaron las inquietudes que tienen en torno al proceso de paz con las Farc, asunto en torno al cual los dos exmandatarios tienen amplios cuestionamientos. Uribe cuestionó la justicia transicional y dijo que en el marco de esta, los guerrilleros diseñaron su propia justicia y que a los jefes de la guerrilla se les ha concedido la impunidad y la elegibilidad política sin importar el tipo de crimen que hayan cometido.

Este domingo, el Gobierno prefirió no referirse a este tema. Sin embargo, sí se escucharon voces que cuestionaron a Uribe. “Sí había carta de Centro Democrático al Congreso de EE.UU. Como en tiempos pretéritos, nos acusan ante ‘el emperador’”, dijo el senador liberal Horacio Serpa.

Message to the authorities and the Congress of the United States of America… https://t.co/U1THc37vYn

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 16 de abril de 2017