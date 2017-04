Alonso: “No voy a Indianapolis a ver pasar los coches, sino a ganar”

Abril 13, 2017 - 12:01 am

El desafío de disputar las próximas 500 Millas de Indianápolis por parte Fernando Alonso bien merecía una rueda de prensa previa a la del GP de Bahrein. Por eso Fernando ha comparecido ante los medios en su hotel, acompañado por el CEO de McLaren Zak Brown, que se muestra casi tan entusiasmado como su piloto con un proyecto que ha sorprendido y mucho en la F1.

“Sé cero de la técnica de pilotar en óvalos, sé cero de la estrategia de carreras en IndyCar, sé cero de los procedimientos de paradas en boxes o los procedimientos de volver a salir. Es un gran desafío, pero no tengo miedo ni estoy asustado con ello. Estaré completamente preparado cuando empiece, es un reto muy grande y muy atractivo, y estoy deseando llegar al evento”, ha empezado reconociendo el piloto asturiano.

Alonso ha insistido en que se trata de una apuesta valiente, sin obligaciones ni nada que demostrar, pero a por todas: “No voy allí con la obligación de llegar y ganar. Respeto a los pilotos que compiten allí y su experiencia. La técnica de esos coches es totalmente diferente a la que he vivido en Fórmula 1. El anuncio llega ahora, no hace dos semanas, y quedan sólo 46 días hasta la prueba. Serán 46 días en los que debo centrarme completamente en aprender, pero también tengo las carreras de Bahrein, Rusia y España antes, así que no es mucho tiempo. Quiero disfrutar y divertirme. Aunque el año pasado otro novato en el mismo equipo ganó las 500 Millas de Indianápolis. Esto es deporte, y nunca se sabe lo que puede ocurrir… Si voy allí no es para mirar los coches, voy para dar el máximo y para intentar ganar la carrera”, ha concedido.

Sport