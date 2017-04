Almagro sobre Venezuela: el único camino hacia adelante es su redemocratización

Abril 28, 2017 - 11:10 am

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que “las dictaduras no caen por sí solas, sino a partir del desarrollo de dinámicas internas y de la presión regional”, para defender la aplicación de la Carta Democrática de ese organismo a Venezuela.

“Las dictaduras no caen por sí solas, sino a partir del desarrollo de dinámicas internas y de la presión regional basada en los principios de la OEA. Todos los episodios dictatoriales que se han trabajado en este marco de principios han llevado al único camino para dejar atrás una dictadura: elecciones”, manifestó Almagro en una entrevista con el diario uruguayo El Observador.

Almagro abrió en la OEA el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, un instrumento jurídico de la organización que tiene como última consecuencia la suspensión de un estado miembro.

Preguntado por la opinión manifestada por Uruguay, de que la aplicación de la Carta a Venezuela solo aislaría al país, Almagro indicó que “el procedimiento que establece la Carta es de construcción” y que “al tiempo” se tiene que abrir “un canal humanitario para ayudar a la gente en Venezuela”.

Almagro defendió que “la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ha permitido siempre a la OEA establecer un marco constructivo de trabajo para lograr que el país afectado deje su crisis atrás” y que “el único camino hacia adelante de Venezuela es su redemocratización”.

“Ahora se trata de frenar la violencia y la ola de asesinatos contra el pueblo, garantizar un cronograma electoral sin presos políticos ni proscripciones, devolverle la legitimidad a las instituciones, garantizar la independencia de poderes y así evitarle más sufrimientos al pueblo de Venezuela”, explicó.

Respecto a si su posición frente a Venezuela le ha alejado del expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015), de quien fue canciller, y de su sector político, el MPP, Almagro indicó que sigue “siendo el mismo” y que no puede especular sus pasos políticos “en función de si caerán simpáticos o no porque esto no tiene nada de personal, es un trabajo esencialmente institucional”.

