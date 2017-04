Alianza por el Cambio pide a la MUD respetar proceso de validación de partidos este fin de semana

Abril 25, 2017 - 1:33 pm

El secretario general del partido Alianza por el Cambio, Juan Pablo Vera, hizo un llamado este martes a las organizaciones políticas opositoras a respetar el proceso de legitimación de partidos a realizarse el próximo sábado 29 y domingo 30 de abril, ante los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en el estado Zulia.

“Así como Primero Justicia y Voluntad Popular lo hizo en su momento, nosotros pedimos respeto a todas las organizaciones políticas de la MUD a que en esta circunstancia histórica de la política venezolana nos permitan revalidar”, expresó.

En este sentido, Vera hizo un llamado de tranquilidad y de paz a todo el pueblo de Venezuela con el fin de que puedan tener este fin semana un proceso de validación de partidos exitoso.

“Debemos poder garantizar la participación de todos los ciudadanos en le proceso de legitimación de partidos (…) Tenemos la responsabilidad ante el CNE de garantizar 12 mil 600 43 firmas de las que estamos totalmente seguros que vamos a lograr. Vayan tranquilos a todas las plazas Bolívar de los 21 municipios del estado Zulia, a acompañar a nuestra organización política para que sea revalidada dentro del CNE”, dijo.

Además, indicó que han logrado la activación permanente de cada uno de los equipos municipales, “mientras que la oposición hace plantones, nosotros trabajamos por la revalidación de nuestro partido”.

Por su parte, el diputado por el Gran Polo Patriótico (GPP), Ricardo Sánchez, igualmente hizo un llamado a los partidos de la MUD a respetar el proceso de validación que se realizará este fin de semana, ante los focos de violencia y muertes que han ocurrido durante las protestas de los últimos días convocadas por los dirigentes de la oposición venezolana.

“En esta particular dictadura no solamente se les permitió validar sus partidos políticos si no además, lanzar candidaturas presidenciales”, expresó Sánchez.

Indicó que en el marco del Gran Polo Patriótico, Alianza por el Cambio asume este proceso con mucha dignidad y “teniendo claro cuál es el compromiso de la validación del partido, garantizando la unidad de las fuerzas revolucionarias”.

Alianza por el Cambio reitera su apoyo absoluto al presidente Nicolás Maduro.

Noticia al Día