Ubicación geográfica, eliminar mensajes enviados y otras actualizaciones que prepara Whatsapp

febrero 3, 2017 - 6:08 am

A veces el alcohol hace de las suyas y en una fiesta, o cuando usted está entusado y no resiste las ganas de llamar o enviarle un mensaje a esa persona, le hace caso a sus impulsos y le escribe por Whatsapp. El arrepentimiento llega cuando se le pasa el guayabo físico pero llega el emotivo, y se empieza a preguntar: “¿Por qué lo envíe? “. También puede suceder cuando, por equivocación, envía un mensaje a otro destinatario.

Pero tranquilo. Esto no le volverá a suceder. Los encargados de las actualizaciones de WhatsApp se dieron cuenta de que podían ayudarlo y ahora la aplicación tendrá la función de revocar el mensaje, así lo haya recibido, pero ojo, siempre y cuando esa persona no lo haya leído. Eso sí, a la persona le llegará una notificación de que un mensaje fue eliminado, pero no sabrá qué contenía.

Según la cuenta de Twitter WABetaInfo, que se dedica a seguir las novedades de red social, todo parece indicar que para hacer uso de la nueva función se deberá seleccionar el mensaje y las opciones aparecerán, bien sea para editar el texto o eliminarlo.

Pero eso no es lo único en las actualizaciones que plantea Whatsapp para 2017. ¿Le ha pasado que con algunos amigos queda de reunirse para ir a un concierto, a ver una película o a tomarse unas cervezas, pero siempre hay un amigo incumplido que dice que ya va llegando y ni ha salido de su casa? No se preocupe, que la red social también planea ayudarlo. Con la opción, “seguimiento en tiempo real”, usted podrá conocer la ubicación de los integrantes del grupo desde la que envió el último mensaje. Sin embargo, a quienes no les guste que los demás se enteren de su ubicación podrán desactivar la función.

Además, cuando esté en planes de coqueteo, podrá responderle los estados a esa persona que tanto le gusta.

Por otro lado, para los usuarios de la aplicación de mensajería más utilizada, y en especial para los que la emplean para temas más importantes como llamadas de negocios, también tendrán su actualización. Mediante una notificación sabrán cuándo su batería está a punto de agotarse, y no como sucede a menudo que se apaga en el momento más inoportuno. Esta opción solo funcionaría para Android.

Por último, si usted es amante de las “stories” que tienen las aplicaciones Snapchat e Instragram, se están haciendo pruebas para implementar una función similar en Whatsapp. Así que si la red social confirma las actualizaciones, usted podrá postear fotografías y videos con textos que desaparecerán 24 horas después de ser publicadas.

Agencias