Se cumplen nueve años de la muerte del eterno “copito de nieve” de Celia Cruz

febrero 3, 2017 - 5:35 am

Hoy, hace ocho años, falleció en California Pedro Knight, el eterno amor de Celia Cruz. Conoce quien más nos dejó un día como hoy varios años atrás.

Pedro Knight

Tal día como hoy, en 2007, falleció Pedro Knight, músico cubano más famoso por haber sido el esposo de la también reconocida cantante Celia Cruz, a quien conoció cuando era trompetista para la agrupación salsera cubana Sonora Matancera, a la cual pertenecía desde 1954. En 1960, viajó a México para una serie de conciertos junto a la agrupación, para nunca más volver a su tierra natal. De ahí, se establecería en los Estados Unidos y junto a su esposa ayudaría a impulsar la salsa en ese país. Cuando Celia abandonó el grupo para lanzar su carrera solista, fue él quien la acompañó siempre como su manager y director musical hasta el momento en que ella muriera en 2003. Pedro fue reconocido en la comunidad latina como un prestigioso compositor y arreglista de música tropical. Lamentablemente, después de perder a su esposa, jamás volvió a ser el mismo. Afectado por su muerte, su salud decayó y, visitando frecuentemente el hospital, fallece a la edad de 85 años.

Ben Gazzara

En este día también, pero en 2012, murió el actor de cine, televisión y teatro Ben Gazzara. Gazzara fue famoso por una carrera longeva en el séptimo arte, desde finales de los 50 hasta principios del nuevo milenio. Una de sus obras teatrales más notables fue “La gata sobre el tejado de zinc” del reconocido autor Tennessee Williams. Lamentablemente para él, no pudo participar en la producción cinematográfica de esta, debido a que su papel fue asignado a otro actor. Su primera participación en cine fue en 1957 en el film The Strange One (El extraño), y su última aparición fue en 2011, en la película Ristabbànna. Asimismo, se le pudo ver en la televisión estadounidense de los años 50 y 60, al igual que una u otras veces en las décadas posteriores. Su larga carrera fue interrumpida cuando falleció en 2012 debido a complicaciones con un cáncer de páncreas que llevaba tiempo padeciendo.

Maria Schneider

Por hoy, terminamos con la actriz francesa María Schneider, quien murió en 2011. Schneider saltó a la fama en 1972 a los 19 años cuando protagonizó junto a Marlon Brando el film “El Último Tango en París”, película erótica que causó mucha polémica alrededor del mundo al momento de su estreno, por lo cual fue censurada en países como España. También participó durante los años 70 en diversas películas también de estilo erótico con reconocidos actores de la talla de Jack Nicholson, David Bowie y otros. Su vida amorosa la hizo junto a otra mujer, la fotógrafa Joan Townsend. Un aspecto notable de su vida fue cuando ingresó como paciente voluntaria al hospital psiquiátrico en donde fue encontraba internada su pareja, con el propósito de hacerle el proceso más llevadero. En sus últimos años de vida tuvo algunas participaciones en televisión. Finalmente falleció de cáncer a la edad de 58 años.

