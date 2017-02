Oposición insiste en movilizaciones de calle para que CNE convoque elecciones

febrero 1, 2017 - 8:07 am

En la oposición insisten en mantener la movilización ciudadana en la calle para presionar por que se concrete la ruta electoral en el país.

En todo enero, el CNE no convocó las elecciones regionales, pero dirigentes piden no abandonar la exigencia de un cronograma electoral y que no se traben los comicios como ocurrió con el referéndum revocatorio.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ratificó que la lucha es lograr elecciones este año. “Nunca habíamos tenido la negación del voto; anteriormente nos arrastraban a elecciones, ahora no las hacen”, indicó ayer en el foro “Perspectivas institucionales 2017”.

Añadió: “Muchos pensarán que una elección de gobernadores o alcaldes no es la solución, pero imaginen lo que significa para un gobierno frágil enfrentar una derrota de 15 o 20 gobernaciones”.

El diputado Luis Florido (Voluntad Popular) no cree que se nieguen las elecciones, como ocurrió con el referéndum revocatorio, si se hace una presión sostenida para que haya comicios regionales, los municipales, que corresponden en 2017, y los presidenciales.

“Aquí lo que está en juego es recuperar el derecho de votar. Si hay voluntad política las elecciones se pueden hacer rápido. El CNE ya tiene atraso en las fechas establecidas en la Constitución; es su obligación cumplir con lo que se comprometieron ante el país. El gobierno hará todo para no contarse y no nos caigamos a engaños: el CNE es el gobierno”, indicó.

Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, señaló que también debe mantenerse la presión internacional. “El gobierno está ahogado económicamente mientras la AN no apruebe endeudamientos, porque los empréstitos solicitados por la República son nulos sin el Parlamento”.

Súmate introdujo un amparo el 20 de diciembre ante la Sala Constitucional del TSJ para que, debido al desacato del CNE, ordene la convocatoria y celebración inmediata de las elecciones de gobernadores y de los legisladores de los Consejos Legislativos Estadales. Denuncian que el organismo comicial trunca los derechos de los electores a la participación libre y los obliga a ser gobernados por un funcionario por más tiempo del establecido en la Constitución y afectar a los ciudadanos que desean postularse a cargos de elección popular en las regiones.

El alcalde de Guarenas, Rodolfo Sanz (GPP), cree que las regionales podrían realizarse junto con las municipales. “Calculo, por un tema de economía, que las elecciones pudieran ser en diciembre tanto la de gobernadores como la de alcaldes. La situación económica pudiera condicionar el desarrollo de las elecciones, pero al final de cuentas el CNE señaló que las regionales serían este año. Yo veo muy difícil que se hagan en el primer semestre, eso requiere una preparación por lo menos de cinco meses, de manera que olfateo, presumo, que pudieran darse juntas en diciembre”.

El Nacional