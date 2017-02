Messi y Suárez pegan primero para poner en ventaja al Barcelona ante el Atlético de Madrid

febrero 1, 2017 - 6:01 pm

El FC Barcelona ganó 2-1 al Atlético de Madrid este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, tomando una ventaja importante de cara a la vuelta en el Camp Nou.

El delantero uruguayo Luis Suárez abrió el marcador tras una gran galopada (6), antes de que el argentino Leo Messi hiciera el 2-0 con un tiro desde la frontal del área (33).

Ya en la segunda parte, el francés Antoine Griezmann acortó distancias con un gol de cabeza (59).

El Atlético de Madrid salió con ganas buscando presionar arriba, pero se mostraba impreciso en sus combinaciones con muchas pérdidas de balón frente a un Barça, que parecía tener más claro su juego.

Los rojiblancos tuvieron que esperar al segundo tiempo para con un delantero más mostrar más intensidad y llegar más al área barcelonista cogiendo las riendas del encuentro.

El Barcelona también apostó por la presión, tratando de recuperar rápido el balón, lo que propició el primer gol.

Javier Mascherano empujó un balón hacia Luis Suárez en el centro del campo, que se fue en solitario dejando atrás a su compatriota Diego Godín y superando a Stefan Savic para ante la salida de Moyá cruzar el balón a las redes rojiblancas (6).

El gol sirvió como acicate para los atléticos que dieron un punto de velocidad a su juego, encerrando durante unos minutos al Barcelona en su área hasta que llegó el segundo gol.

Una combinación entre Messi e Iván Rakitic, terminó con un disparo desde la frontal del argentino para hacer el 2-0 (33).

Tras el descanso, Diego Simeone decidió mover el banquillo retirando al defensa Sime Vrsaljko para dar entrada al delantero Fernando Torres.

El cambio pareció surtir efecto y ael Atlético empezó a llegar más.

En una de estas oportunidades, Gabi metió un balón al área barcelonista, donde Godín cabeceó hacia el centro para que Griezmann se elevara cabeceando al interior de la portería azulgrana (59).

El gol impulsó a los rojiblancos que prácticamente encerraron a los visitantes en su área, durante la mayor parte de la segunda parte, aunque el marcador ya no se movería.

