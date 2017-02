febrero 2, 2017 - 5:40 pm

El luchador Rafael “Ataman” Fiziev esquivó por poco una patada a la cabeza de su rival, Sorgraw Petchyindee, con un movimiento de la película de acción ‘Matrix’ tras inclinarse hacia atrás en casi un ángulo de 45 grados.

Pese a sorprender con su perfecta defensa, Fiziev acabó perdiendo el combate en los puntos.

This is the craziest shit I have ever seen!!!!! pic.twitter.com/m1qevc5IE6

— Dana White (@danawhite) 2 de febrero de 2017