Jurado del Miss Universo revela por qué Venezuela quedó fuera

febrero 3, 2017 - 5:48 am

La empresaria y jurado del Miss Universo, Francine LeFrak, aseguró que la candidata de Venezuela, Mariam Habach no logró entrar al cuadro de las 13 semifinalistas “porque estaba un poco menos confiada con el proceso de la entrevista”.

En una entrevista para el sitio web de ABS CBN, LeFrak reconoció que la representante de Venezuela “es hermosa”. Al respecto, la experta comentó que la nueva representante universal de la belleza Iris Mittenaere tenía “una fuerza tranquila sobre ella”.

Por su parte, de acuerdo con una publicación en la página de Facebook MUP Beauty News, Osmel Sousa expresó su posición ante la no clasificación de Venezuela en el Miss Universo: “Este año Venezuela era muy completa, pero no logramos nuestro objetivo. No se angustien, ya saben que cuando nos hacen un desplante como este regresamos más fuertes al siguiente año. O si no, recuerden la bomba latina que envié en el 2011 luego de lo sucedido con Marelisa Gibson. El próximo año tendremos la corona con Keysi, eso se los aseguro”.

