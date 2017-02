Frank Thomas: Pete Rose, Roger Clemens y Barry Bonds deberían estar en Cooperstown

febrero 2, 2017 - 4:14 pm

Para un miembro actual del Salón de la fama como Frank Thomas, Barry Bonds y Roger Clemens también deberían ser miembros de este si otros peloteros asociados con sustancias prohibidas están siendo nominados.

Thomas ha sido crítico de jugadores que utilizan sustancias prohibidas desde hace tiempo y volvió a la carga durante la convención anual de simpatizantes de los Medias Blancas este sábado.

“Para mí, ellos ya deberían estar adentro”, dijo Thomas. “Ellos ya han dejado ingresar a algunas personas que todos conocemos. A esta altura es algo incómodo. Estoy seguro de que este año va a ser incómodo ya que dos grandes jugadores serán consagrados, pero ellos saben. No es ningún secreto. Si no lo hubieran hecho, ellos no estarían haciendo un berrinche diciendo ‘yo no lo hice’”.

Frank Thomas (medio) ingresó al Salón de la Fama de Cooperstown junto a Greg Maddux y Tom Glavine. AP Photo/Kathy Willens

Bonds y Clemens, cuyas carreras se vieron manchadas por acusaciones de uso de esteroides, han sido relegados por la Asociación de Escritores de Béisbol de América por quinto año consecutivo tras la votación que se anunció hace una semana y media. Sin embargo, ambos de ellos recibieron más del 50 por ciento de los votos por primera vez y podrían llegar a estar posicionados para ingresar al Salón de la Fama en los próximos años.

Iván Rodríguez y Jeff Bagwell si ingresaron a pesar de lidiar con acusaciones de uso de sustancias prohibidas junto a Tim Raines, ex compañero de Thomas en los Medias Blancas.

José Canseco había escrito en su libro publicado en el 2005 que él le había enseñado a Rodríguez como inyectarse esteroides. Bagwell, por su parte, fue víctima de la especulación ya que él pasó de contar con seis cuadrangulares en dos temporadas en las ligas menores a 449 con los Houston Astros entre 1991 y 2005.

Raines consumió cocaína, y aunque Thomas estaba muy content por verlo ser nominado, él no piensa que aquellos que utilizaron sustancias prohibidas deberían serlo.

“No estoy para nada contento”, Thomas dijo recibiendo aplausos de parte del público. “Algunos de estos tipos fueron grandes peloteros, pero ellos no lo hubiesen sido sin las drogas…A mí no me importa si ellos hacen lo que quieren para sus familias y consiguen su dinero. Pero no vengan a estar llamando al Salón de la Fama diciendo, ‘Yo debería estar en el Salón de la Fama’, cuando sabes que hiciste trampa”.

Para él, si esos jugadores van a ingresar, entonces Bonds, Clemens y Sammy Sosa también deberían hacerlo – en un ala especial dedicado al uso de sustancias prohibidas. De otra forma, manténganlos afuera.

“Confíen en mi cuando les digo que hay mucha charla interna sobre esto”, él dijo. “Muchas personas a las que yo respeto y son verdaderos miembros del Salón de la Fama y todo lo que tienen es su legado. Ellos no ganaron ese tipo de dinero…y no están contentos con esto para nada”.

Thomas fue nombrado como Jugador Más Valioso dos veces y contó con 521 jonrones durante su carrera con los Medias Blancas entre 1990 y 2008 antes de ingresar al Salón de la Fama en el 2014. Él admitió que utilizaba anfetaminas conocidas como “greenies” para incrementar su energía cuando empezó su carrera.

“Hay algunos días cuando no tienes energía para hacer nada”, dijo Thomas. “Es siete días a la semana. Es agotador. Estás volando a todas horas de la noche y no contabas con las restricciones de hoy en día. Solíamos llegar a una ciudad a las 5:30, 6 de la mañana para un partido esa misma tarde”.

Thomas también dijo que cree que Pete Rose, líder en hits de todos los tiempos y su colega como analista en Fox Sports, y Fred McGriff también deberían estar en el Salón de la Fama. Rose nunca apareció en la nómina de candidatos debido a una prohibición de por vida tras ser investigados por apostar.

“Yo pienso que todos merecen una segunda oportunidad en esta sociedad”, Thomas opinó sobre Rose. “Si vas a dejar que los que utilizan sustancias prohibidas entren, él merece estar en el Salón de la Fama”.

ESPN / Noticia al Día