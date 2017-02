Diana D’Agostino anuncia la salida del país de sus hijos: “Los despido con mucha tristeza en mi corazón”

Como tantas madres venezolanas, hoy los despido con mucha tristeza en mi corazón pero con todo mi amor, pronto Dios mediante podremos volver a estar juntos en el país de todos nosotros, Venezuela Henry y yo los amamos por sobre todas las cosas y seguiremos en esta lucha hasta lograr que todos los hijos venezolanos puedan regresar y estar con su familia y esta se convierta en la primera institución de nuestro país. Dios con todos nosotros. @rodrigoramosdagostino ❤ @ricardoramosdag ❤ @reinaldoramosd ❤

A photo posted by Diana D'Agostino (@dianadagostino) on Feb 1, 2017 at 3:52pm PST