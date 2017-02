Comercio en el centro de Maracaibo amaneció con normalidad pese al feriado inesperado

febrero 1, 2017 - 12:35 pm

“Si no hay aguardiente, no hay feriado que valga”, comentan los buhoneros

Desde las 7.00 de la mañana buhoneros y comerciantes formales del casco central de Maracaibo abrieron sus negocios, ventas de frutas y verduras como cualquier día de rutina, la diferencia es que este miércoles 1 de febrero fue decretado día no laborable por el presidente Nicolás Maduro, en honor a los 200 años del natalicio del General Ezequiel Zamora.

Pese a establecer este día, como fecha no laborable, en Maracaibo, se respira un ambiente como de un día común y corriente. En el centro, a las 10.30 de la mañana ya comenzaban a transitar grandes grupos de personas para hacer sus compras diarias de comida, verdura, frutas y más.

Para varios de los vendedores apostados en las aceras, hoy ha comenzado el día como cualquier otro y sin mayores alteraciones. Ellos lo relacionan con que la orden para los bancos fue no dejar de laborar.

“Hoy las ventas han iniciado con buen pie, la gente pasa por aquí como cualquier día normal, claro, es que si los bancos están trabajando, no hay día libre que valga porque la gente sale a hacer sus negocios”, explicó, Audio Faría, vendedor de frutas.

Resaltó que en un par de horas que tiene vendiendo ya le han comprado buena parte de las frutas que tiene en su mesa, tales como guayaba y mandarina.

Otros vendedores hacen comentarios jocosos entre ellos: “Si no hay aguardiente, no hay feriado que valga y, como no hay pa’ comprarla, tenemos que salir a trabajar”.

Para los verduleros la situación es similar. Carlos Colmenares asegura que abrió su venta de verduras desde muy temprano y desde entonces no ha pasado una hora sin vender.

“A mi parecer ese feriado cayó muy rápido y de repente, la gente ya tenía su agenda preparada… aparte el Banco de Venezuela aquí en la esquina está trabajando, es obvio que la gente va a venir en busca de efectivo”, argumentó Colmenares, cuyo puesto se encuentra a una cuadra de la Plaza Bolívar de Maracaibo.

Manuel García/@Manuel_23g

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día