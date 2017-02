Capriles: “Un país se saca adelante con esfuerzo y trabajo”

febrero 1, 2017 - 6:42 pm

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, sostuvo este miércoles que el país lo que más requiere es trabajo, por lo que cuestionó el decreto del día no laborable por los 200 años del natalicio de Ezequiel Zamora.

“Un día de clases perdido es un día irrecuperable. Un país sale adelante fortaleciendo su educación y su producción. Nosotros estamos este miércoles haciendo lo que mejor sabemos hacer en Miranda: trabajar, porque ese es el ejemplo que tenemos que dar para que el país cambie. No como otros que les tocó ir obligados a Los Próceres. Los venezolanos pagamos las consecuencias de los caprichos del gobierno, porque este show de hoy (miércoles), es solo eso, un capricho del gobierno. Con la crisis que está viviendo Venezuela no estamos para estar decretando días no laborables a cada rato”, dijo.

De igual forma, Capriles aseguró que el gobierno ha manejado de manera discrecional los decretos de días no laborables. Recordó que en 2016 la administración pública estuvo prácticamente paralizada por el plan de ahorro energético.

“El año pasado, por bastante tiempo las dependencias del Gobierno nacional llegaron a trabajar solo lunes y martes por espacio de cuatro horas. Que alguien me diga cómo Venezuela puede salir adelante de esa forma. Un país se saca adelante con esfuerzo y trabajo. Ayer (martes) escuchaba cómo para estos señores del gobierno la palabra mérito es como si le nombraran al diablo. No quieren un país donde la gente se profesionalice. Este gobierno no quiere que el país salga adelante. Los países resuelven sus problemas produciendo”, aseguró.

Por otra parte, reiteró que los venezolanos deben seguir luchando para que se hagan las elecciones. “Está en nosotros que dejen de seguir atropellando la Constitución y que tengamos elecciones. No volvamos a cometer los mismos errores, eso es parte del reto que tiene la Unidad. Nosotros planteamos un camino, en el tiempo que correspondía que era el Revocatorio y nos lo robaron. No dejemos que ahora nos roben la esperanza”.

