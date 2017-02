Beyoncé anuncia su segundo embarazo, ¡y espera gemelos!

febrero 1, 2017 - 3:39 pm

Beyoncé, de 35 años, ha anunciado este miércoles en su cuenta de Instagram, en la que tiene 92,3 millones de seguidores, que está embarazada de gemelos. Junto a una fotografía que deja ver su evidente vientre, la cantante ha afirmado que quería compartir su amor y felicidad: “Hemos sido bendecidos doblemente. Estamos increíblemente agradecidos de que nuestra familia vaya a crecer por dos, y os damos las gracias por vuestros buenos deseos”, explica en la red social. En media hora, la imagen ya ha conseguido más de 1,5 millones de me gusta.

Beyoncé ha decidido compartir su segundo embarazo con todos sus seguidores. Su esposo, Jay-Z, de 41 años, hizo lo mismo unos minutos más tarde, también en la plataforma de imágenes. En ropa interior, tapada con un tul verde y con un bucólico fondo con flores, la autora de Halo firma el mensaje con su segundo apellido, el del rapero, Los Carters. De momento, no se sabe de cuántos meses está embarazada. Su primera aparición pública tras este anunció está prevista para el próximo 12 de febrero, en la gala de los Grammy, donde es una de las artistas favoritas para llevarse más premios.

En 2002, Beyoncé y el productor y cantante empezaron una relación que terminó en una boda celebrada en París (Francia) en 2008. Tres años después, la cantante confirmaba con su aparición en los MTV Video Music Awards que el matrimonio esperaba su primer hijo. El 7 de enero de 2012 llegó al mundo su primera hija, Blue Ivy Carter. “Fue la mejor experiencia de nuestras vidas. Agradecemos a todos sus oraciones, buenos deseos, amor y apoyo”, dijeron al anunciar su nacimiento.

La pequeña se convirtió desde el primer momento en lo más importante de sus vidas, ambos le dedicaron canciones a su primera hija, y Beyoncé tiene hoy una marca de ropa deportiva a la que le ha puesto por nombre Ivy Park. Antes del nacimiento de su primera hija, la cantante sufrió un aborto involuntario, dolorosa experiencia que contó en su canción Heaven.

En el documental Life Is But a Dream, emitido por HBO en 2013, la cantante hablaba sobre su aborto así como también de la experiencia de ser madre. “Es la cosa más poderosa que uno puede hacer en la vida”, y añadía que a pesar de los miedos sintió que “Dios me estaba dando la oportunidad de presenciar un milagro”.

La buena noticia llega después de que el año pasado la pareja fuera objeto de todo tipo de rumores sobre su posible separación. El lanzamiento de Lemonade, el último disco de la cantante, parecía revelar lo que todo el mundo entendió como una infidelidad de Jay-Z. La pareja jugó un tiempo al despiste, pues en la pasada gala del Met celebrada en mayo en Nueva York el rapero no acudió junto a su mujer.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. – The Carters Una foto publicada por Beyoncé (@beyonce) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 10:39 PST

El País de España