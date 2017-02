Alcalde texano declara ser transgénero tras ocho meses en el cargo

febrero 2, 2017 - 4:07 pm

A ocho meses de ocupar el puesto como alcalde de New Hope, Texas, un poblado ubicado al noreste de Dallas, Jeff Herbst anunció ser una persona transgénero.

“Como su alcalde, debo contarles algo que ha estado conmigo desde mis primeros recuerdos. Soy transgénero. Hace dos años, con el apoyo de mi esposa, hijas y yerno, comencé la Terapia de Reemplazo Hormonal. En ese momento, no imaginé que ocuparía el puesto de alcalde, pero aquí estoy”, escribió Herbst en una carta publicada en el sitio oficial del poblado, la cual firmó como ‘la alcaldesa Jess Herbst’.

De acuerdo con sus declaraciones, el entorno socio cultural actual ha permitido que cada vez más personas puedan sentirse seguros de anunciar que son transgénero y que la sociedad lo comprenda.

“Mi transición tiene que ver con la identidad de género y no con mi preferencia sexual. Amo a mi esposa y ella también me ama, no tenemos intención de cambiar eso. Mis hijas me han apoyado y están orgullosas de decir que su padre es transgénero”, explicó Herbst.

En la carta, la mandataria invita a los residentes de New Hope a conocer más sobre su transición en su blog personal y a contactarla a fin de promover el diálogo y responder todas sus dudas.

De acuerdo con medios locales, Jess Herbst es considerada la primera alcaldesa en declararse abiertamente transgénero en el estado de Texas.

