Zulianos a la espera de los nuevos billetes

enero 17, 2017 - 5:39 pm

Los nuevos billetes del cono monetario aún no entran en circulación en Zulia, por orden presidencial, sin embargo, los zulianos exigen que estos salgan a la calle, por comodidad y necesidad. En las entidades bancarias privadas y públicas aún no llegan.

Los cajeros automáticos aún dispensan billetes del antiguo billete. Los de 100 son los más buscados para manejar menor cantidad de estos en los bolsillos, “pero de igual forma uno tiene que andar por la calle con muchos, porque no rinden”, explicó un ciudadano que prefirió no identificarse, atribuyendo además que siente temor de sacar dinero, aunque los necesite, y que algunos comercios no se los acepten.

Guillermo Urdaneta, comerciante, explicó a la salida de una oficina del Banco Bicentenario, que “si en otros estados ya salieron a la calle, acá también, solo que deben activar con realidad los mecanísmos fronterízos para preservar nuestros billetes”. A su juicio, es justo y necesario la medida de un nuevo billete, con mayor denominación, ya que evitará el tener tantos billetes en las carteras, por la inflación que atraviesa el país.

Carlos Varela, abogado, detalló además que el billete tiene que llegar a Zulia, “así estemos en frontera con Colombia, acá también lo necesitamos y desde varias semanas esos billetes están repartiéndose y es injusto que acá no salgan todavía”. Gerentes de bancos como BOD y Banesco alegaron, en anonimato, que aún no han recibido directrices con respecto al nuevo billete.

José Antonio González

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día