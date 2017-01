Zidane se defiende y defiende a Cristiano Ronaldo como “gato patas arriba”

enero 21, 2017 - 8:20 am

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, reiteró este viernes que no está preocupado por la marcha del equipo tras dos derrotas consecutivas, volviendo a mostrar su apoyo a Cristiano Ronaldo, blanco de algunas críticas en los últimos días.

Zidane se defendió como “gato patas arriba” sin darle real importancia a los tres partidos que lleva sin ganar.

“El vestuario está bien y no estoy preocupado (…) No voy a ser tan crítico. Es normal que después de dos derrotas penséis que algo pasó, pero pienso que es más la concentración”, dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga frente al Málaga el sábado.

“En el fútbol es la constancia la que te hace llegar a ser cada vez mejor. Yo no me voy a volver loco, voy a seguir trabajando con los jugadores lo mismo que hasta ahora y esto lo vamos a cambiar”, dijo, tras la derrota ante el Celta 1-2 en el Bernabéu el jueves en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

“Esto es fútbol, nos vas a poder ganar todos los partidos, no vas a poder hacerlo todo bien siempre”, añadió Zidane, insistiendo en que “trabajo pensando que las cosas se pueden hacer mejor” y considerando que “tenemos que tener más concentración en todas las jugadas y ya está”.

“Lo que tenemos que hacer es dar el 100% en cada partido, en cada jugada, después en el fútbol pueden pasar cosas, pero esto lo vamos a dejar atrás”, dijo.

Admitió que siente presión por la situación, “pero esto me hace crecer, me hace más fuerte, no tengo miedo a la presión, la presión es lo que me hace hacer las cosas bien”, señaló.

Zidane aprovechó su comparecencia para salir en defensa de Danilo, del que afirmó que las críticas que recibe “son injustas” y de Cristiano Ronaldo.

Cristiano “siempre va a tener críticas, cuando no mete, cuando juega en una posición diferente… tenemos este partido para hacerlo bien y el está concentrado en eso”, dijo Zidane.

“El problema está cuando no marca más que su rendimiento en general porque estamos acostumbrados a que sea él quien marque la diferencia, pero lo que yo espero es que tengamos un poco de tranquilidad, no vamos a volvernos locos, sólo hemos perdido dos partidos”, concluyó.

AFP