Zayb Malik es el mejor vestido del 2017 según la revista GQ

Hace tan días se conoció las mejores portadas de revistas del 2016, pero a menos de una semana del nuevo año ya se conoce quién es el hombre mejor vestido de la temporada.

El protagonista es Zayn Malik, quien orgullosamente publicó en su cuenta de Instagram el cover para febrero de la revista GQ, en su edición británica, en la que aparece luciendo un elegante traje y cuello tortuga negro, dejando al descubierto los tatuajes que tiene en sus manos.

El ex On Direction tiene el honor de representar a los “Hombres Mejor Vestidos del Mundo” elegidos por la publicación. Sin embargo, él no es el número 1 de la lista, sino que aparece en el peldaño 36.

Po su parte, su ex compañero de grupo, Harry Styles, lo superó al ubicarse en el puesto 27.

El top ten lo completan: Jack O’Connell, Jared Leto, Benedict Cumberbatch, James Corden, Nick Grimshaw, Tom Hiddleston, Connor McGregor, Luke Evans, Eddie Redmayne, y el mejor vestido del planeta entero es Drake.

