Diputados de Amazonas insistirán en una sentencia definitiva sobre el supuesto fraude electoral

enero 10, 2017 - 1:21 pm

El diputado desincorporado por el estado Amazonas Julio Ygarza, afirmó este martes que él junto a los parlamentarios Irma Guarulla y Romel Guzamana, continuarán este año pidiendo una sentencia definitiva sobre el supuesto fraude electoral en Amazonas.

“No solo se le están negando los derechos constitucionales a cada diputado electo por su circuito y estado, sino que se está desconociendo la voluntad de todo el pueblo de Venezuela que se manifestó el 6D de 2015”.

Asimismo, considera que en 2017 la mayoría calificada de la Asamblea Nacional (AN) no puede prestarse a que el Gobierno siga con su estrategia “de anular, inhabilitar, desarmar y desarticular a la AN”.

Además, Ygarza dijo que seguirán en conversaciones con la Unidad: “Vamos a seguir conversando con nuestros amigos de la unidad y trataremos de ver cuál es el mejor camino para que la AN pueda ser útil a la sociedad, La AN no puede doblegarse”, señaló en entrevista a Unión Radio.

Noticia al Día / Unión Radio